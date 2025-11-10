Val de anchete după al 51-lea femicid din 2025. Reacția Poliţiei Române şi a ministrului Justiţiei

Inspectoratul General al Poliției Române a trimis o echipă de control la IPJ Teleorman pentru a verifica modul în care polițiștii au acţionat în cazul femeii ucise de soţul ei în faţa copilului, deşi exista un ordin de protecţie, iar victima şi familia ei au sesizat, anterior, că soţul încălcase restricţiile în repetate rânduri. Acesta este al 51-lea caz de femicid din 2025, potrivit Centrul Filia.

Șeful Poliției Române a anunțat, luni dimineață, că imediat ce a aflat despre crima de la Teleorman, unde un bărbat și-a înjunghiat soția pe stradă, în prezența copilului în vârstă de trei ani, a cerut un raport conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman.

"În data de 26 septembrie 2025, victima a sesizat comiterea unei infracțiuni, respectiv viol, lipsire de libertate și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal și au sesizat unitatea de parchet competentă. În cazul în care vor fi identificate nereguli cu privire la respectarea procedurilor de lucru, nu voi ezita să iau măsuri drastice", a transmis chestorul Benone Marian Matei.

Acesta a subliniat că, la nivelul conducerii Poliției Române, a transmis "cu caracter permanent" mai multe măsuri și linii de acțiune, al căror rol este de a-i pregăti continuu pe polițiști și care vizează inventarierea tuturor cazurilor "cu potențial de escaladare" și "întărirea cadrului dispozițional".

"A fost emisă o dispoziție privind modalitățile concrete de intervenție în aceste cazuri. În concret, au fost transmise sarcini cu privire la inventarierea tuturor cazurilor de violență domestică, de analizare a acestora și de luare a măsurilor ce se impun. În perioada imediat următoare, vor fi efectuate analize cu privire la toate cazurile de violență domestică, măsurile concrete luate pentru toate aceste activități, de exemplu protecția victimelor violenței domestice", a anunțat șeful Poliției Române.

Poliţia Română: Facem apel la victime să accepte monitorizarea prin dispozitiv electonic

Acesta a precizat că femeia din Teleorman a refuzat de două ori ca agresorului său să i se monteze dispozitiv de monitorizare electronică. Benone Marian Matei a lansat un apel către victimele violenței domestice să accepte ca agresorului să i se monteze astfel de dispozitiv.

La rândul său, adjunctul inspectorului general al Poliției Române, chestorul Eduard Mirițescu, a anunțat, luni, că la nivelul inspectoratelor de poliție are loc "un efort instituțional important” cu privire la combaterea violenței domestice, explicând în ce constau măsurile transmise în teritoriu pentru gestionarea unitară și eficientă a cazurilor de violență domestică.

Mirițescu spune că se urmărește dezvoltarea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a violenței domestice, dar și evaluarea și monitorizarea periodică, de către managementul inspectoratelor, a acestor cazuri, avându-se de asemenea în vedere digitalizarea fluxurilor de date și a activităților procedurale derulate de Poliție în cazurile reclamate care vizează violența domestică.

Adjunctul șefului Poliției vorbește despre stabilirea unor "termene limitative pentru verificarea aspectelor sesizate și a măsurilor dispuse prin ordinele de protecție", în așa fel încât, în primele trei zile de la incident, un ofițer cu funcție de conducere din cadrul unității de poliție să facă o primă evaluare a modului în care a fost gestionat cazul de violență domestică, inclusiv să lămurească motivele pentru care victima a refuzat monitorizarea electronică a agresorului.

Oficialul Poliției a explicat că, ulterior, verificările în cazurile de violență domestică se derulează săptămânal, conform măsurilor transmise. "Totodată, s-a luat în calcul să se stabilească termene limitative de verificare a aspectelor sesizate în aceste incidente de violență domestică, care, în urma primelor verificări, nu s-au concretizat în emiterea unor ordine de protecție. Dar s-a impus, prin acest cadru dispozițional, verificarea în primele trei zile de la înregistrarea evenimentului a modalității de gestionare a situației, precum și, ulterior, săptămânal și lunar. Totodată, s-a reglementat într-un mod uniform modalitatea de derulare a activităților procedurale în aceste situații, inclusiv cu informarea acelor autorități sau entități cu atribuții și competențe în domeniu. Nu în ultimul rând, s-a dispus evaluarea și monitorizarea acestor cazuri zilnic, săptămânal și lunar, la nivelul fiecărui palier de management din cadrul unităților de Poliție", a mai declarat acesta.

Mirițescu a subliniat că doar prin intermediul acestor reglementări nu se va elimina integral riscul producerii unor noi evenimente, însă exprimă "disponibilitatea totală" a Poliției de a participa la efortul colectiv de atingere a obiectivului care vizează toleranță zero cu privire la violența domestică.

Anchetă la IPJ Teleorman, anunță Poliția Română

Conducerea Poliţiei Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, împreună cu o echipă de poliţişti din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări cu privire la gestionarea situaţiei de către poliţişti anterior comiterii infracţiunii de omor calificat.

"Având în vedere evenimentul înregistrat în județul Teleorman, la data de 8 noiembrie 2025, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectorului General al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele: Conducerea Poliției Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, împreună cu o echipă de polițiști din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări, cu privire la gestionarea situației de către polițiști, anterior comiterii infracțiunii de omor calificat. Echipa de verificare este formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Unității Centrale de Analiză a informațiilor. În funcție de cele constatate, se vor lua măsurile legale care se impun", a transmis Poliţia Română.

Anchetă şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele

"Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Justiție a dispus, în cursul dimineții de astăzi, 10 noiembrie 2025, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, în data de 8 noiembrie 2025. Controlul vizează atât modul în care s-au desfășurat cercetările în dosarul penal având ca obiect infracțiunea de viol, cât și modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecție" a transmis Parchetul.

Ministrul Justiției: Cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, atunci nu rezolvi nimic

Şi Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a reacţionat în acest caz. "Este un caz de o gravitate și de o atrocitate care nu poate decât să ne oripileze. Așa ceva să se întâmple într-o societate democratică, într-un stat care se consideră a respecta drepturile și libertățile și a-și proteja cetățenii, este într-adevăr un lucru inadmisibil, inacceptabil. Și atunci bineînțeles că trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică lege", a declarat ministrul Justitiei la Digi24.

Întrebat dacă este de acord cu o nouă lege care definește femicidul și pedepsește mai dur crimele asupra femeilor, ministrul Justiției a răspuns că este "de acord cu orice formulă legală care ajută să combatem mai ferm acest fenomen, fie că realizăm sub forma unei agravante în corpul legal deja existent, fie că o incriminăm distinct. Acestea sunt chestiuni care necesită o anumită rigoare de abordare, de politică penală. Cert este că este necesar să luăm măsuri legale. Dar, vă repet, indiferent cât ai modifica legea, dacă aceasta rămâne neaplicată, atunci nu ai rezolvat nimic. Trebuie să aplicăm cu fermitate noua lege când va fi, dar și actuala lege. Avem ordinul de protecție, avem infracțiuni foarte serioase în ceea ce privește violența domestică. Trebuie să acționăm cu promptitudine, repet, nu numai la nivelul organelor de urmărire penală, organelor judiciare, ci și la nivelul organelor administrative, la nivelul polițienesc, de prim contact cu cetățeanul, la nivelul educativ. Dacă nu educăm cetățenii, pentru a cunoaște foarte clar că nu trebuie să te consideri superior unei alte persoane, că nu trebuie să fii tiranic sau abuziv, că persoana care poate să fie victimă are drepturi și are posibilitatea să reacționeze... De acolo pleacă o soluție care, repet, este mult mai amplă pentru a combate aceste fenomene de violență. Și uitați-vă că nu e numai violența domestică, violența împotriva femeilor, avem fenomene extremiste în societate, avem fenomene de ură din ce în ce mai puternice față de foarte multe categorii sociale. Toate acestea trebuie combătute prin fermitate instituțională și prin resurse educaționale, pentru a-i face pe cetățeni să înțeleagă că toleranța, respectul celuilalt sunt valorile fundamentale ale unei societăți normale", a adăugat ministrul.

Nepăsarea autorităţilor a dus la moartea unei mame de 26 de ani

O femeie de 26 de ani din județul Teleorman a fost ucisă sâmbătă, 8 octombrie 2025, cu 15 lovituri de cuțit de soțul ei, în plină stradă, sub ochii fiului lor de doi ani. Femeia a fost victima unui lung istoric de violență domestică, în ciuda existenței unui ordin de protecție pe care agresorul l-a încălcat în mod repetat. Deși victima și familia sa au sesizat de mai multe ori autoritățile, poliția este acuzată că nu a luat măsuri eficiente. Tatăl tinerei a fost chiar amendat pentru apeluri "abuzive" la 112. Criminalul în vărstă de 42 de ani a încercat să se sinucidă şi este internat în spital cu șanse minime de supraviețuire. Polițiștii care ar fi trebuit să monitorizeze respectarea ordinului de protecție au refuzat să comenteze cazul.

