Video Andreas, un băieţel de 9 ani din Argeş, a dispărut pe litoral. Copilul a plecat de pe o plajă din Mamaia Nord

Alertă în Năvodari, judeţul Constanţa. Andreas Nicolae Calenciuc, în vârstă de 9 ani, din judeţul Argeş, a fost dat dispărut ieri, după ce a plecat de pe o plajă din Mamaia Nord. Cei care îl văd, sunt rugaţi să sune de urgenţă la 112.

de Redactia Observator

la 10.08.2025 , 09:42

"Astăzi (ieri n.r.), în jurul orei 17.45, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați cu privire la dispariția lui Calenciuc Andreas Nicolae, de 9 ani, din județul Argeș. În cursul zilei de astăzi (ieri n.r.), minorul a plecat în mod voluntar de pe o plajă din Mamaia Nord. Cetățenii care pot furniza informații referitoare la această persoană sunt rugați să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Tot ieri, o fetiţă de 9 ani, din Dâmboviţa, s-a îndepărtat de familie pe o plajă din zona fostei tabere Năvodari. Din fericire, copila a fost găsită nevătămată şi adusă în siguranţă înapoi.

