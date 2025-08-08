Tragedie cumplită într-o familie din Sibiu. Un tată şi fiul lui de nouă ani au murit electrocutaţi în timp ce se jucau lângă o piscină gonflabilă în curtea casei. Apa a ajuns pe un prelungitor aruncat pe iarbă. Astfel de improvizaţii pot fi mortale, atrag atenţia specialiştii.

Bărbatul în vârstă de 43 de ani venise în vacanţă din Germania cu toată familia: soţia, mama şi cei doi copii, un băiat de 9 ani şi o fetiţă de 2 ani. Se aflau la casa bătrânească a bunicilor din comuna Cârţa, judeţul Sibiu când s-a întâmplat tragedia. Tatăl şi fiul se jucau pe lângă piscină, când unul dintre ei a căzut pe peretele bazinului gonflabil, iar un val de apă s-a revărsat pe iarbă. Apa a ajuns peste prelungitorul care ţinea în funcţiune pompa de filtrare, iar cei doi au fost electrocutaţi pe loc.

"În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la faţa locului, cei doi nu putut fi salvaţi, medicii prezenţi acolo au declarat decesul acestora", a declarat Andreea Ştefan, ISU Sibiu.

"În cauză, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ucidere din culpă", a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt Poliție.

O altă familie din Cluj a murit în acelaşi fel

Un alt caz asemănător a avut loc vara trecută când o familie întreagă din Cluj a murit într-un bazin improvizat. Un tânăr bancher şi părinţii lui s-au electrocutat după ce un cablu electric a căzut în apă.

Vlad are în curte o piscină gonflabilă. O foloseşte de ani de zile, iar pentru siguranţa familiei a investit de la început în echipamente de protecţie.

"Aceasta e siguranţa, gard, ea e funcţională acum. Dacă cumva la priză ajunge apă, ea va arunca direct", a explicat un bărbat.

"În primul rând am pus o siguranţă cu diferenţial, ce aruncă imediat afară în caz de un incident sau orice curent îl întoarce 1-2, într-o secundă, nu are timp să te curenteze. Am încercat să nu fie prize pe aproape, chiar dacă am şi siguranţele separate. Am verificat să fie toate cablurile, să nu aibă rupturi, înţepături", avertizează Vlad Apetrei, proprietar piscină.

Ce reguli ar trebui urmate

Sunt reguli simple, dar esenţiale, de care trebuie să ţinem cont înainte să instalăm o piscină gonflabilă în curte.

"Orice improvizație înseamnă un risc major. Dacă pui apă lângă sursele electrice, riscul de electrocutare este foarte mare, deci sfatul este să respecte reguli: să îndepărteze sursele de apă, de curent, să nu lase prelungitoarele pe iarbă, direct pe pământ", a subliniat Raed Arafat, şeful DSU.

În cazul în care cineva se electrocutează este foarte important să ştim să acordăm primul ajutor, fără a deveni şi noi victime. Primul pas este să întrerupi curentul, iar al doilea este îndepărtarea victimei cu un obiect care nu este conductor.

