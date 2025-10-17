Tragedie fara precedent: un bloc de locuinţe din Rahova a sărit în aer şi a zguduit cartiere întregi din Capitală ca la cutremur! Trei oameni au murit. Între ei, o femeie de 24 de ani gravidă care a căzut prin plafonul dintre etaje şi un bărbat aruncat de suflul deflagraţiei pe geam la 40 de metri distanţă până în blocul vecin. Au fost scene de coşmar: dintre dărâmături oamenii cereau disperaţi ajutor. Sute de elevi de la liceul aflat lângă bloc au fost evacuaţi din clasele cu geamuri sparte. Clădirea arată de parcă a fost detonată o bombă.

Autorităţle au activat planul roşu, au adus câini şi drone pentru a găsi supravieţuitori. 13 oameni au ajuns la spital, pentru unul dintre ei se înceracă transferul în străinătate. Din informaţiile de până acum, o acumulare de gaze uriaşe a aruncat blocul în aer. Oamenii din zonă spun că au sesizat încă de ieri autorităţile. Distribuitorul a oprit alimentarea, dar cineva, unul dintre locatari cel mai probabil a rupt sigiliul și a repornit gazul. A fost scânteia mortală!

Ora nouă şi şapte minute, cartierul Rahova, o explozie puternică într un bloc de opt etaje zguduie Capitala. Prin norii de praf răsună vocile disperate ale locatarilor prinşi între dărâmături.

Explozia devastatoare provocată de o acumulare de gaze a avut loc la etajul cinci. Suflul deflagraţiei a avut o putere de neimaginat. Nivelurile 5, 6 şi 7 sunt distruse în totalitate. Nu mai există plafoane între etaje, zidurile s-au făcut praf, iar faţada a fost pulverizată. Trei oameni au fost ucişi pe loc.

Articolul continuă după reclamă

"Deci i-a aruncat din blocul celălalt, până aici şi aici a fost impactul, aici s-au lovit şi au căzut jos" a povestit un martor.

Mama tinerei gravide, disperată şi revoltată

Un bărbat a fost aruncat din casă de suflu şi strivit în blocul vecin aflat la 40 de metri distanţă.

Printre victime este o gravidă de 24 de ani care a căzut prin plafonul dintre etaje. Fratele ei de 17 ani este rănit, în stare gravă. Mama celor doi e disperată şi revoltată. Pompierii înceracă să-i aducă o minimă alinare.

"Dar pompierii nu au ajuns în apartamentul ăla, nu a ajuns nimeni acolo. (Ştim, pentru că nu se poate trece!) Nu merg nicăieri. Dacă nu are nici actele la ea, cine să o identifice. […] De două zile miroase a gaze, stăm cu uşile deschise. Măcar puteau să spună 'Băi proştilor, plecați de-acasă că nu se poate să mai stați aici'" au fost cuvintele mamei îndurerate.

"Ni s-a spus că nu răspunde la resuscitare, atât. Fratele este aici, este bine, este pe neurochirurgie. Mână ruptă şi spaimă" a povestit naşul uneia dintre victime.

În haosul de după, urmează misiuni de salvare contracronometru.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

44 de apeluri la 112. "Am zis că e cutremur"

Au fost 44 de apeluri la 112.

"Bubuitura ne-a asurzit pe toţi. Iniţial, am crezut că e cutremur. […] Au venit primele echipaje în 3 minute. Era un haos. [...] Nu am mai trăit aşa ceva. Nu pot să explic. Ceva de neimaginat. Pur şi simplu am zis că e cutremur. Am ieşit toţi afară. A fost un fum alb. […] S-au auzit ţipete, apoi o linişte mormântală" a povestit un martor, Vasile Marian.

Autorităţile declanşează planul roşu de intervenţie

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

13 oameni, duşi de urgenţă la spital. Printre ei, doi copii

13 oameni sunt duşi de urgenţă la spital. Printre ei sunt şi doi copii.

"A fost declanşată alarma la spitalul nostru. [...] Au fost notificate toate spitalele de urgenţă din Bucureşti de către dispeceratul UPU-SMURD" a spus şeful UPU-SMURD.

Un bărbat de 53 de ani cu arsuri va fi transferat în străinătate. Cel mai probabil în Austria sau Germania. Sute de pompieri, jandarmi şi poliţişti au fost mobilizaţi să ajute victimele, cu câini de căutare şi drone.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Operaţiunile de căurate salvare pe care le fac pompierii acum sunt periculoase, zona este periculoasă. […] A fost mobilizată unitatea specială de căutare salvare care răspunde de situiaţiile de cutremur" a declarat şeful DSU, Raed Arafat.

Explozia, atât de puternică încât a fost înregistrată de seismografe

De altfel, deflagraţia a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de seismografe. Într-un magazin aflat la câteva sute de metri distanţă alimentele cad de pe rafturi exact ca la cutremur.

"Foarte mare! În jur de 6-7 grade, deci eu stau la parter. Am simţit-o. Am crezut că e la noi în bloc" a relatat un martor.

Explozia a făcut ravagii şi la liceul Bolintineanu, aflat în apropierea blocului, dar şi la o grădiniţă din apropiere. Geamurile clădirilor s-au spart si mai multi copii au fost răniţi uşor.

"Speriaţi erau copiii, dragii de ei. Se aşezaseră pe bordură. Erau de grădiniţă şi plângeau. Etajul cinci şi şase nu mai există!" a relatat un martor pe reţelele sociale.

Mai multe blocuri din jur, afectate de deflagraţie

Imaginile din interiorul apartamentelor arată ca după bombardament. Deflagraţia a afectat mai multe blocuri din jur. Zona a fost paralizată complet.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Şina de tarmvai din spatele nostru şi tensiunea au fost dezafectate pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem în legărua cu ISC pentru a pune în siguranţă blocul" a relatat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

400 de oameni nu se mai pot întoarce în propriile case

400 de oameni locuiau în blocul afectat. Riscul de colaps este uriaş iar oamenii nu sunt lăsaţi să se întoarcă acasă.

"Această tragedie a generat acest număr de victime și afectarea structurii… Din primele informări ale Inspectoratului de Stat în Construcție, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va fi demolat" a spus premierul României, Ilie Bolojan.

Oficial, gazele în blocul distrus erau închise de ieri, după ce locatarii s-au plâns de miros. Şi totuşi, autorităţile au găsit azi-dimineaţă sigiliul rupt.

"Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis. Asta urmează să vedem" a declarat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Tragedia deschide un val de anchete pentru a afla cum s-a ajuns la cea mai puternică explozie care a avut loc într un bloc din capitală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰