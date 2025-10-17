Arafat: "Pompierii au închis alimentarea cu gaz cu o zi înaintea exploziei"

Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, că pompierii au închis alimentarea cu gaz a blocului unde s-a produs explozia, iar din informaţiile pe care le deţine reprezentanţii Distrigaz au păstrat alimentarea închisă.

"Pompierii au fost ieri la una dintre solicitările populaţiei şi în procesul-verbal spune clar că pompierii au închis alimentarea cu gaz până au ajuns reprezentanţii de la Distrigaz. Din ce ştim, reprezentanţii de la Distrigaz au păstrat alimentarea închisă şi cred că ştiţi deja, pentru că a apărut în spaţiul public, că se bănuieşte că cineva a dat drumul la gaz şi a rupt sigiliul într-un mod neautorizat", a spus Arafat, vineri, într-o conferinţă de presă la sediul MAI.

Ce spune Arafat despre intervenţia pompierilor din urmă cu o zi

El a precizat că urmează o anchetă, iar confirmarea acestor aspecte urmează să se facă după investigarea de către autorităţile competente în acest sens. Arafat a infirmat informaţiile potrivit cărora pompierii nu ar fi răspuns apelurilor cetăţenilor din blocul respectiv, iar pompierii care au fost joi la imobil au semnalat clar că gazul a fost închis.

"Din ce ştim, astăzi dimineaţă a mai fost un apel, iar la acest apel s-a deplasat Distrigaz acolo, dar concomitent cu sosirea lor sau înainte să sosească cei de la Distrigaz s-a produs explozia, aşa că acestea sunt date care sunt în dinamică, pot să se schimbe, putem avea informaţii noi care să apară. Acest lucru, cum am zis, este deja în mâna autorităţilor competente care fac aceste investigaţii", a mai spus Arafat.

Şeful DSU a precizat că la faţa locului vor rămâne echipe până se termină operaţiunile de căutare-salvare, iar zona va fi strict închisă, pentru a nu mai intra nimeni. "Rugăm pe toţi care stau în această zonă să evite zonele din apropierea blocului. Există blocuri care au două ieşiri, una pe strada care dă către blocul respectiv şi una în spatele blocurilor. Am cerut închiderea uşilor care dau către strada unde este blocul afectat şi să se iasă numai prin uşile din spate ca să fie protejate persoanele respective. Ştim că sunt persoane care au maşini parcate lângă blocul afectat, unde sunt elemente care pot să cadă oricând, ştim că sunt persoane care au fost evacuate cu multe acte în casele lor, documente, aici toate autorităţile lucrează şi înţeleg că şi colegii de la evidenţa populaţiei deja lucrează pentru a face noi documente pentru cei care nu mai pot să intre în casele lor", a mai declarat Arafat.

