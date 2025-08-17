Marea este plină de capcane nevăzute! Trei oameni au murit înecaţi în şase ore ieri, când în toate staţiunile a fost steag roşu, iar lista neagră s-a lungit astăzi cu încă un nume. In total, patru morti in 24 de ore! Pentru un turist de 37 de ani, din Bucureşti, fatală a fost o groapă adâncă săpată de furtuni aproape de mal la Olimp. A căzut în ea, iar valurile înalte nu l-au mai lăsat să se ridice. Salvamarii atenţionează: asemenea găuri apar des în zonele recent înnisipate.

Avem nevoie de un echipaj cu medic, vă rog! Este în stop cardiorespirator! O oră au încercat salvamarii şi medicii să îl resusciteze pe bărbatul în vârstă de 37 de ani, inspector la Administraţia Spitalelor din Bucureşti. Omul intrase la Olimp, fără să ia în seamă steagul roşu, şi fără să ştie că încă un pericol îl pândeşte la câţiva paşi de ţărm.

După fiecare furtună relieful marin se schimbă, iar curenţii formează gropi noi. La Olimp, o groapă de doi metri şi jumătate s-a format aproape de mal, iar bărbatul din Bucureşti nu a mai reuşit să iasă din ea.

Au murit sub ochii celor dragi

"El nu era în apă foarte adâncă, venea spre mal împreună cu prietena lui, din ce am înţeles.Au căzut în groapă. A reuşit să o împingă pe ea şi din păcate, pentru el, nu s-a mai putut face nimic", a declarat Vlăduț Oprică, salvamar Jupiter.

Nu a fost singura victimă de ieri. Un bărbat de 35 de ani a fost luat de valuri la Jupiter, în ciuda eforturilor făcute de zeci de turişti care au format un lanţ uman în încercarea de a-l salva.

"Într-adevăr, ne-au ajutat, dar este foarte periculos acest lanţ uman, pentru că de multe ori sunt oameni care se rup din lanţul uman, devin şi ei victime şi îngreunează situaţia, pot ajunge chiar să moară, Doamne fereşte", a declarat Răzvan Viza - salvamar Jupiter.

La Saturn au pierit doi turişti: unul ieri, altul, în urmă cu câteva ore. "Intervenţii au fost nenumărate, cred că în jur de 20 pe zi", a declarat Valentin Stoian, salvamar Eforie Nord.

Cum s-au format curenţii

Pentru salvamari, intervenţiile sunt mai dificile de când staţiunile au fost înnisipate, iar gropile, precum cea care l-a înghiţit pe bucureştean, apar tot mai des.

"Se formează gropi, nu pot fi controlate, unele sunt foarte adânci, 3-4 metri", a declarat Vasile Borteș, şef salvamari Mangalia.

Şanţurile şi denivelările de la ţărm sunt formate de curenţii mării. În gropile spate se formează vârtejuri, care pot fi fatale chiar şi pentru înotători experimentaţi.

Salvamarii sunt mereu într-o cursă contra-cronometru pentru a descoperi gropile şi a le semnaliza cu geamanduri, pentru a-i avertiza pe turişti să nu se apropie.

"De când suntem, de trei-patru zile, marea fiind foarte agitată s-au făcut nişte gropi destul de adânci", spune un martor.

Salvamarii au un singur sfat de supravieţuire pentru turiştii aflaţi în pericol de înec.

"Dacă se instaurează panica, atunci lupta este pierdută. Se înoată paralel cu ţărmul şi se iese din curent", a declarat Gelu Vătămănescu, şef salvamari Eforie Nord.

Eforturile salvamarilor dau roade vara aceasta. Opt turişti s-au înecat în ultimele patru luni. Sezonul trecut, în august, erau de două ori mai multe victime.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰