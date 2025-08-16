Şir de tragedii pe litoral, unde a fost astăzi steag roşu. Un turist de 35 de ani s-a înecat la Jupiter, după ce s-a aruncat în marea agitată crezând că un copil luat de valuri este fiul său. Mulţi oameni nu au înţeles, însă, pericolul. Opt turişti au fost salvaţi de la moarte în ultima clipă. După puţin timp, unii s-au întors să înfrunte valurile de doi metri.

Zeci de turişti au format un lanţ uman impresionant pentru a-l salva din valurile mari pe tatăl care sărise disperat în mare.

"Ne-am pus toţi mână de la mână să ne ţinem, ca să putem să-l tragem, să-l aducem încoace", spune un martor.

A murit crezând că îşi salvează fiul

Bărbatul din Bucureşti venise la mare cu soţia şi cei doi copii. A văzut că doi adolescenţi erau în pericol să se înece şi a crezut că unul dintre ei este fiul său. Nu a mai contat că era steag roşu, a sărit în valuri după el.

"Copilul lui era pe şezlong şi el a crezut că e în apă", spune colegul victimei.

De patru zile este arborat steagul roşu pe această plajă din Jupiter. Curenţii sunt puternici şi înşelători, chiar şi aici, la mal. Bărbatul de 35 de ani a fost prins de valurile puternice, care au răsturnat chiar şi skijetul care venise să-l salveze.

După ce l-au adus la mal pe turist, salvamarii au chemat elicopterul SMURD. Din păcate, bărbatul a fost declarat mort după o oră de resuscitare. Adolescenţii care l-au făcut să sară în valuri au fost salvaţi în ultima clipă.

Tragedia din Jupiter a fost la un pas să se repete şi în alte staţiuni.

Doi turişti au fost scoşi la limită, din mare, la Neptun, iar altul, la Eforie Nord.

Pentru salvamari, a fost cea mai grea zi a sezonului.

"Nu putem să-i stăpânim, efectiv. O să ies acum cu skijetul şi o să încerc să trag cât mai mulţi spre mal. Doar atât! Fluierul nu-l mai ascultă", spune un salvamar.

Steagul roşu a fost arborat, astăzi, pe aproape tot litoralul. Mii de oameni au continuat să ignore avertismentul şi după ce au primit a doua şansă.

"Vedeţi cu cine avem de-a face? L-am scos din apă, el se duce încă în apă", spune un alt salvamar.

Aproape 200.000 de turişti au venit la mare în acest weekend.

