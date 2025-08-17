Un turist din Vâlcea s-a înecat la Saturn. Este al patrulea mort pe litoral din minivacanţa de Sf. Maria

Încă un turist s-a înecat în minivacanţa de Sf. Maria, ridicând numărul morţilor la patru. Este vorba de un bărbat de 51 de ani din Vâlcea, care şi-a pierdut viaţa în staţiunea Saturn.

Bărbatul a fost scoasă la mal de salvamari în stop cardio-respirator. La fața locului au intervenit Șenilata Saturn și un echipaj SAJ C1.

Medicii au efectuat manevre de resuscitare fără un rezultat favorabil, iar victima, un bărbat în vârstă de 51 ani, turist din Vâlcea, a fost declarată decedată de medicul echipajului SAJ.

Incidentul a avut loc pe plajă în dreptul hotelului Cerna.

