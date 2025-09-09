Antena Meniu Search
Minunea a ţinut doar o zi! Tot Bucureştiul s-a blocat azi-dimineaţă, după ce ieri, la deschiderea noului an şcolar, traficul a fost relaxat. Pentru a scăpa de ambuteiaje, primarul Capitalei vrea să încerce un experiment. Zece mii de bugetari plătiţi de primărie să aibă program de lucru decalat, care să evite orele de vârf.

Sute de elevi şi părinţi s-au înghesuit pe străzile din jurul şcolilor, la pas ori în maşini. Şoferii care nu au găsit loc de parcare au lăsat maşinile în drum, cu scuza că trebuie să îşi ducă repede copiii la ore.

Cele câteva minute de staţionare ale maşinilor în jurul şcolilor au, însă, un efect de domino asupra traficului din tot Bucureştiul. Blocajele de pe străduţe se propagă rapid pe arterele principale și apoi pe marile bulevarde. La ora opt dimineaţa, aplicațiile de trafic arătau Capitala complet blocată.

Şoferii au sperat zadarnic că vor scăpa de aglomeraţie şi astăzi, după ce ieri, în prima zi de şcoală, au avut parte de o surpriză.

Jumătate dintre elevii din Bucuresti - aproape 100.000 - sunt duşi la şcoala zilnic cu maşina.

Bucureştiul are cea mai mare densitate de maşini din Uniunea Europeană şi este străbătut zilnic de două milioane de vehicule.

