Aşa cum degustăm vinul, putem degusta şi apa. Vorbim despre apa minerală naturală, al cărei gust se schimbă în funcţie de mineralele pe care le conţine. Iar somelierii de apă, pentru că aşa se numesc specialiştii în domeniu, ne pot învăţa cum să alegem apa minerală în funcţie de nevoile şi preferinţele noastre.

Fiecare apă minerală natură are gust, miros şi culoare - diferite - în funcţie de compoziţia chimică. În timp ce unele minerale dau un gust dulce, altele sunt mai degrabă amare sau sărate.

"Am fost învăţaţi că apa este incoloră, inodoră şi insipidă. Ei bine, dacă ne uităm la această apă, vedem că are o culoare, are nişte minerale dizolvate. Are o culoare uşor gălbuie şi gustul va fi diferit. Are o tentă de amărui, din cauza magneziului", a spus Silvia Șerban Ștefănucă, somelier de apă.

Cum alegi apa potrivită pentru nevoile tale

Silvia este specialistă în domeniu. Este, de altfel, unul dintre dintre puţinii somelieri de apă din România, o meserie certificată la nivel internaţional. Este instruită să recunoască şi să recomande oamenilor tipurile potrivite de apă minerală, în funcţie de preferinţele şi necesităţile lor.

"Nu există cea mai bună apă, există apa potrivită pentru noi. Vom căuta o apă diferită când vom merge la sală, care să aibă un conţinut de magneziu pentru a ne ajuta muşchii. Vom căuta ape cu diferite mineralizări atunci când vrem să le asociem cu mâncarea", a mai spus Silvia.

Şi pentru că urmează Paştele, unde vom avea mese mari şi copioase, pline de mâncăruri grase, nu ar fi rău să ştim că aşa cum ne alegem vinul în funcţie de mâncare, putem să ne alegem şi apa. Şi avem de unde alege. Aceasta de exemplu este românească, este bogată în sodiu şi bicarbonat şi ne va ajuta la digestie, iar gustul ei va schimba şi gustul mâncării, în bine, dacă ştim ce să cumpărăm.

Mituri despre apă, demontate

Specialiştii spun însă să nu ne uităm la firmă sau la reclamă, ci la etichetă. Acolo avem toate informaţiile necesare. În plus, ar trebui să uităm de mituri şi trenduri. Spre exemplu, PH-ul mai mare de 7 nu este un miracol medical, iar apa minerală colorată şi aromatizată puternic nu este naturală.

"Acele ape de care vorbiţi şi care sunt din ce în ce mai alese, din păcate, de adolescenţi, sunt băuturi răcoritoare. Nu există apă minerală naturală cu adaosuri artificiale sau inserţii în ea", a mai afirmat Silvia.

România, una dintre cele mai bogate țări în ape minerale

Ţara noastră are peste 2.000 de izvoare de ape minerale naturale, reprezentând aproximativ 60 la sută din rezervele Europei. Oficial, sunt recunoscute aproximativ 60 - 70 de mărci româneşti de ape minerale naturale.

