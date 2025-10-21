Complot rusesc dejucat la Bucureşti de serviciile secrete din România, Polonia şi Republica Moldova. Doi tineri care au fost trimişi de Moscova să saboteze cea mai mare firmă ucraineană de curierat au fost arestaţi în urmă cu câteva zile.

Voiau să incendieze sediul companiei, aflat într-un bloc din Piaţa Unirii. Ofiţerii antitero spun că dispozitivele ascunse în colete ar fi putut distruge şi locuinţele aflate deasupra. Cei doi suspecţi ucraineni fac parte dintr-o celulă de sabotori pregătiţi de serviciile secrete ruse care acţionează în statele UE.

Ucrainenii vizaţi de ancheta de la Bucureşti, în vârstă de 21 şi 24 de ani, se numesc Filipchuk Bohdan și Shcherbakov Vadym. Au intrat în România în urmă cu mai mult de o lună şi cel mai probabil au venit din Polonia, unde azi a fost arestat un complice de-al lor, aproape de Varşovia.

Ţinta celor doi ucraineni convertiţi de Federaţia Rusă era compania ucraineana de curierat Nova Post. În zile diferite, cei doi au depus, la sediul din Sectorul 3 al firmei, colete cu dispozitive incendiare ce puteau fi acţionate de la distanţă.

Ofiţerii SRI spun că dispozitivele erau atât de bine făcute încât au trecut fără probleme de filtrele companiei de curierat. Unul dintre ele a fost montat într-o pereche de căşti audio, iar celălalt, într-un calculator auto.

Conţineau termit şi nitrat de bariu, ambele deosebit de inflamabile. Bombele artizabale puteau fi acţionate de la distanţă şi au fost dezamorsate de pirotehniştii SRI.

Nova Post este lider în livrarea expres în ţara vecină şi face parte din grupul NOVA, care include și alte companii ucrainene și internaționale, aeriene, financiare sau IT.

Este posibil ca cei doi ucraineni să fi avut iniţial alte ordine de la Moscova, îndreptate împotriva proeuropenilor din Republica Moldova. În noaptea de 25 spre 26 septembrie, aşadar cu două zile înainte de alegerile parlamentare, au forţat intrarea în ţara vecină. Au fost însă respinşi de autorităţile de la Sculeni, iar asta i-a adus în atenţia serviciilor secrete din România. Filajul arată că ei au plasat coletele incendiare pe 14 şi 15 octombrie, iar apoi au vrut să plece din România, prin Bulgaria. Filipchuk Bohdan și Shcherbakov Vadym au fost prinşi, pe 16 octombrie, pe autostrada A0, între localităţile Ilfovene Bragadiru şi Jilava.

Premierul Poloniei a scris marţi pe platforma X că în ultimele zile, opt persoane suspecte de terorism şi sabotaj au fost prinse pe teritorul ţării.

Oficialii europeni au acuzat anul trecut Rusia de detonarea unor colete, ca parte a unui test pentru un complot de a declanșa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite. Moscova a negat existența unor astfel de planuri.

