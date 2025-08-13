Au început lucrările la linia de tramvai de pe Bulevardul Chișinău din Capitală. Cât vor dura

Primăria Capitalei a început lucrările de modernizare a liniei de tramvai pe tronsonul Şoseaua Pantelimon - Bulevardul Basarabia, investiție de 30 milioane lei, care presupune reabilitarea a peste 800 metri de cale dublă de rulare. Finalizarea este prognozată pentru august 2026.

Au început lucrările la linia de tramvai de pe Bulevardul Chișinău, din Capitală, 13 august 2025 - Facebook / Stelian Bujduveanu

Au început lucrările de modernizare a liniei de tramvai pe traseul Şoseaua Pantelimon - Bulevardul Basarabia din Capitală care presupun reabilitarea a peste 800 de metri cale dublă de rulare şi o investiţie de 30 de milioane de lei cu TVA.

"Unul dintre cele mai dureroase loturi pe care circulă tramvaiele, cel de pe Chişinău, până la Baia de Aramă, de la Delfinului, intră în reabilitare completă. Vorbim despre scoaterea şinei mai vechi de 45 de ani, protejarea tuturor canalelor de dedesubt, apoi venim cu o şină nouă, reparăm peroanele, punem la loc stâlpi de iluminat, punem ampriza (...), delimităm tramvaiul. De ce acest lot este foarte important? (...) Vine ca o completare. Când va fi gata, vom avea şi finalizat PUZ-ul şi SF-ul pentru conectarea tramvaiului până în nord, până la Doamna Ghica, şi în sud, până la Giurgiului", a declarat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, miercuri, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a punctat că aceasta înseamnă că, în sfârşit, Municipiul Bucureşti va avea un inel median de tramvai, o completare a liniei 41 pe partea estică, astfel încât să le permită bucureştenilor care vor să circule rapid să nu mai meargă prin centrul oraşului.

"Avem bani pentru acest lot. Se ridică la 30 de milioane de lei. (...) Am votat finanţarea la nivelul Consiliului General, urmează să aplicăm pe Programul de Transport. Peste 385 de milioane de euro sunt dedicaţi Municipiului Bucureşti. Acest lot costă mai puţin de 8 milioane de euro. Cofinanţarea o avem asigurată dintr-un credit de la BEI, deci nu punem presiune pe bugetul Municipiului Bucureşti. Toată această zonă, împreună cu toate celelalte zone în care vom avea şantiere, vor fi atent monitorizate, vom rămâne în ampriza tramvaiului, dreapta-stânga se vor delimita foarte bine unde circulă maşinile şi vom avea autobuze ce vor circula în permanenţă ca să asigure, să preia călătorii care nu mai pot circula cu tramvaiul", a precizat Stelian Bujduveanu.

La rândul său, directorul Direcţiei Investiţii din cadrul Primăriei Capitalei, Cătălin Aflat, a informat că Municipalitatea intenţionează să reabiliteze 50 de kilometri de infrastructură de tramvai, că va da ordin de începere a lucrărilor de îndată ce va avea finanţarea asigurată şi că la lotul de pe bulevardul Chişinău, cu o lungime de 850 de metri, lucrările vor dura 12 luni.

Din cauza lucrărilor, va fi introdus temporar de autobuzul 640

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) a anunţat că reorganizează transportul public de călători din zona bulevardelor Basarabia-Chişinău, având în vedere demararea lucrărilor la calea de rulare a tramvaielor de pe Bulevardul Chişinău. Astfel, începând de luni, 11.08.2025, liniile 4 şi 40 vor fi suspendate şi vor reintra în funcţiune linia de tramvai 14 şi linia navetă de autobuz 640.

Linia 14 va funcţiona între "Piaţa Sfânta Vineri" şi terminalul "Pantelimon", pe traseul: "Piaţa Sf. Vineri", Str. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Calea Călăraşilor, Str. Traian, Bd. Ferdinand, Şos. Pantelimon, "Pantelimon" şi retur.

Autobuzele liniei navetă 640 vor circula pe traseul: "Bd. Basarabia" (capătul liniilor 70, 79 şi 455), Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Bd. Basarabia, Calea Călăraşi, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, "Piaţa Sf. Vineri", cu întoarcere pe Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călăraşi, Bd. Basarabia, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, "Bd. Basarabia".

Tramvaiele liniei 49 vor circula în continuare între terminalul "Bd. Theodor Pallady" şi "Bd. 1 Decembrie 1918", iar legătura între "M Republica" şi Bulevardul Chişinău va fi asigurată de autobuzele liniei navetă 637.

