Tragedie, ieri, în Munţii Făgăraş! Un bărbat de 39 de ani a murit, după ce s-a accidentat grav. Salvamontiştii au găsit victima în zona Cabanei Suru, însă din nefericire, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Poliţiştii au preluat cazul şi au deschis un dosar penal.

Un bărbat de 39 de ani s-a rănit grav, vineri, în timpul unei drumeţii în Munţii Făgăraş, iar salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă spre locul incidentului. A fost alertat şi elicopterul SMURD, dar când au ajuns la victimă echipaje de salvare au constatat că este decedată.

”Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu a intervenit de urgenţă în urma unui apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munţii Făgăraş. Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la locul indicat, fiind alertat şi elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeş”, a transmis, vineri seară, Salvamont Sibiu.

Când au ajuns la victimă, echipaje de salvare au constatat că este decedată.

Turistul este un bărbat de 39 de ani din judeţul Sibiu.

”Elicopterul a fost retras, iar echipa Salvamont Sibiu a procedat la recuperarea trupului şi transportul acestuia până la baza muntelui, unde a fost predat către reprezentanţii IML”, au precizat salvamontiştii.

