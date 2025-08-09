Antena Meniu Search
Video Bărbat de 39 de ani din Sibiu, mort în Munţii Făgăraş. Se accidentase grav în zona Cabanei Suru

Tragedie, ieri, în Munţii Făgăraş! Un bărbat de 39 de ani a murit, după ce s-a accidentat grav. Salvamontiştii au găsit victima în zona Cabanei Suru, însă din nefericire, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Poliţiştii au preluat cazul şi au deschis un dosar penal.

de Redactia Observator

la 09.08.2025 , 08:06

Un bărbat de 39 de ani s-a rănit grav, vineri, în timpul unei drumeţii în Munţii Făgăraş, iar salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă spre locul incidentului. A fost alertat şi elicopterul SMURD, dar când au ajuns la victimă echipaje de salvare au constatat că este decedată.

”Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu a intervenit de urgenţă în urma unui apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munţii Făgăraş. Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la locul indicat, fiind alertat şi elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeş”, a transmis, vineri seară, Salvamont Sibiu.

Când au ajuns la victimă, echipaje de salvare au constatat că este decedată.

Turistul este un bărbat de 39 de ani din judeţul Sibiu.

”Elicopterul a fost retras, iar echipa Salvamont Sibiu a procedat la recuperarea trupului şi transportul acestuia până la baza muntelui, unde a fost predat către reprezentanţii IML”, au precizat salvamontiştii.

