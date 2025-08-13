Şofer de 50 de ani, bombă cu ceas pe şosele. un bărbat a fost reţinut de poliţiştii din Dolj după ce a fost prins la volan cu 3.94 g/l alcool pur în sânge. L-a dat de gol chiar traseul maşinii pe care martorii l-au descris ca fiind sinuos. Când l-au pus să sufle în etilotest, poliţiştii au înţeles şi de ce mergea maşina cum mergea.

Incidentul a avut loc în oraşul Segarcea din judeţul Dolj. O patrulă formată dintr-un poliţist şi un jandarm au fost cei care au observat autoturismul care se deplasa sinuos.

Şoferului i s-a făcut semnal regulamentar de oprire, însă acesta a refuzat să oprească. A fost urmărit pe mai multe străzi, iar la scurt timp poliţiştii au reuşit să blocheze maşina în trafic.

La volanul maşinii se afla un bărbat de 50 de ani care emana halenă alcoolică. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat un rezultat de 1,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, oamenii legii au depistat că şoferul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai târziu, a fost condus la spital pentru prelevarea probelor biologice, iar analizele de laborator au indicat o alcoolemie de 3,94 g/l alcool pur în sânge.

În baza probelor, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar astăzi şoferul urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unor măsuri preventive.

