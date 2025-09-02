Antena Meniu Search
Tânărul care a atacat un livrator asiatic în Bucureşti este acuzat acum şi de propagandă legionară şi fascistă. Anchetatorii au descoperit pe contul său de social media un colaj video prin care se prezenta simbolul Mişcării Legionare, dar şi o poza cu Adolf Hitler. Agresorul a susţinut la audieri că a fost manipulat. Victima sa spune într-un interviu că iubeşte în continuare România şi pe toţi românii. 

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 19:34

Cosmin Tudoran a fost scos din arestul preventiv şi a fost dus la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru a i se aduce la cunoştinţă o nouă acuzaţie - propagandă legionară. Pe reţelele sociale ar fi postat, de-a lungul timpului, simboluri naziste, rasiste sau legionare, ba chiar ar fi făcut parte din grupuri instigatoare.

La parchet a ajuns şi mama adoptivă a tânărului, care i-a luat apărarea. 

"El a muncit din liceu. Nu e un copil vagabond! E în toate facultăţile şi a fost premiant! Dar nu e violent! Ăsta îşi dă şi cămaşa de pe el. Un copil mai milos decât acesta nu s-a pomenit!", spune mama adoptivă a agresorului.

Livratorul pe care l-a atacat săptămâna trecută a ajuns în România în urmă cu 4 luni. 

"Nu îl cunosc, nu îl mai văzusem înainte. A venit, m-a atins aici (n.r. pe umăr) M-am întors spre el, după care.. nu ştiu de ce m-a atacat", a spus Ismail Hossain, livrator. 

Un agent aflat în timpul liber a intervenit la timp. 

Ismail munceşte pentru familia din Bangladesh

Ismail Hossain vine din Bangladesh şi locuieşte într-o cameră cu alţi 9 muncitori asiatici. Strânge în fiecare lună în jur de 500 de euro, bani care ajung la familia lui. 

"Mulţumesc şi ofer tot respectul meu ofiţerului de poliţie şi am în continuare tot respectul faţă de cetăţenii români. Ca persoană din Bangladesh, iubesc România şi îi iubesc pe români", a spus Ismail Hossain, livrator. 

Agresorul livratorului va rămâne în arest până la sfârşitul lunii. 

