Video Bătrână din Piteşti, atacată cu cuţitul de propriul soţ. Femeia de serviciu a găsit-o rănită pe scara blocului
Caz șocant la Pitești! O femeie de 76 de ani a fost atacată cu un cuțit chiar de soțul ei, în vârstă de 77 de ani.
Scenele cumplite s-au petrecut în apartamentul lor, iar cu ultimele puteri, victima a reuşit să fugă din casă.
Femeia de serviciu din imobil a fost cea care a găsit-o pe bătrână rănită.
Nu a fost prima oară când bărbatul a devenit agresiv cu propria soţie. În trecut, femeia obținuse chiar și un ordin de protecție, însă, după ce acesta a expirat, și-a primit soțul înapoi acasă.
Acum, agresorul a fost ridicat de polițiști și reținut pentru 24 de ore.
