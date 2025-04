Pe șinele abandonate ale unei linii de tramvai, Marius face concurenţă mijloacelor de transport în comun. Bicicleta lui are roți speciale, din plastic, şi pare arma perfectă împotriva blocajelor din Bucureşti, în care fiecare şofer este captiv 106 ore pe an. "Bicicleta se dă foarte uşor de pe linie, o poţi da la o parte in cazul în care vine tramvaiul. Credeam că va fi foarte periculos. Oamenii au fost super întelegători, vatmanii zâmbeau, râdeau, ne salutau", a declarat Marius Gorgan, biciclist.

poliţiştii de la circulaţie au cerut un timp de gândire pentru a face verificări

Bicicleta pe şinele de tramvai i-a cucerit pe unii, dar pe alţii, Marius mai are de lucrat până să îi convingă. Deși toți primarii au promis un oraș prietenos pentru bicicliștii, Capitala are doar 25 de kilometri de piste. De 10 ori mai puţin decât Budapesta şi de 20 de ori mai puţin decât Amsterdam. De aceea, Marius spune că invenția lui este un protest. "Noi am făcut asta mai degrabă ca o joacă, ca un experiment, deci nu plănuiam să mergem pe linii de metrou uşor sau chestii de genul", a declarat Marius Gorgan, biciclist.

Chiar dacă bicicleta pentru şinele de tramvai nu are şanse să plece în cursă prea curând, Marius speră că le-a dat de gândit primarilor, care vor încuraja transportul alternativ. La prima vedere, pare o bicicletă normală. Dar, dacă ne uităm mai bine, vedem că are un motor, ceea ce înseamnă că e electrică. Cadrul e din aluminiu, lucrat manual. Iar roțile sunt făcute cu o imprimantă 3D și, chiar dacă nu pare, sunt destul de rezistente. Întrebaţi de Observator dacă poate fi folosit un astfel de vehicul, poliţiştii de la circulaţie au cerut un timp de gândire pentru a face verificări.

