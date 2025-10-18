Un bărbat de 51 de ani din municipiul Brăila a fost arestat preventiv 30 de zile, pentru că a încercat să omoare un tânăr! Individul, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, a apăsat pedala de acceleraţie, îndreptându-se în direcţia unui băiat de 20 de ani, cu intenţia de a-l ucide. Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele său pentru tentativă de omor.

Potrivit IPJ Brăila, la data de 17 octombrie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, un bărbat de 51 de ani, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma probatoriului administrat și a activităților efectuate de către procurorul de caz și, pe bază de delegare, de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Brăila - Biroul de Investigații Criminale și Biroul Rutier a reieșit faptul că la data de 9 octombrie a.c., în jurul orei 22:55, în timp ce se afla pe strada Negoiului, bărbatul a condus un autoturism pe care l-a demarat în mod intenționat în direcţia unui tânăr de 20 de ani, cu intenția de a-i suprima viaţa. Totodată, prin fapta sa a tulburat ordinea şi liniștea publică.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi a dispus arestarea preventivă a bărbatului pe o perioadă de 30 de zile.

Măsurile dispuse în cadrul dosarului penal reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție.

