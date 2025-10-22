Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici.

Butoane de panică şi camere video în spitalele de stat şi private. Nicușor Dan a promulgat legea - Shutterstock

Președintele Nicușor Dan spune că prin legea promulgată miercuri, care aduce noi reglementări în domeniul sănătății, va deveni obligatorie instalarea unor sisteme de supraveghere video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici.

Nicușor Dan spune că a promulgat legea care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical.

„În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă. Prin această lege, va deveni obligatorie și instalarea unor sisteme de supraveghere video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici”, spune Dan.

Potrivit președintelui, scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale.

