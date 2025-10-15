Canalele muzicale MTV se închid. Obiceiurile consumatorilor s-au schimbat

MTV, primul post de televiziune din lume care transmite muzică 24 de ore din 24, va înceta să mai difuzeze videoclipuri pop în Marea Britanie după aproape 40 de ani, odată cu închiderea a cinci canale la sfârșitul anului.

MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live vor înceta toate să difuzeze după 31 decembrie, conform BBC.

Cu toate acestea, canalul principal, MTV HD, va rămâne în direct, difuzând seriale reality.

Această mișcare reflectă o schimbare în obiceiurile de vizionare, videoclipurile muzicale fiind consumate în mare parte pe YouTube și pe rețelele de socializare, mai degrabă decât la televizor.

Un purtător de cuvânt al companiei-mamă a MTV, Paramount, a refuzat să comenteze.

Analiştii din industrie notează că închiderile din Marea Britanie fac parte dintr-o reevaluare mai amplă a portofoliului internaţional al Paramount.

În mai multe pieţe din Europa Centrală şi de Est — inclusiv Polonia şi Ungaria — canalele MTV Music, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra şi Paramount Network sunt, de asemenea, aşteptate să se închidă la sfârşitul anului 2025.

Informaţii similare au apărut şi din regiunea Benelux, unde versiunile locale ale MTV 80s, MTV 00s şi alte canale tematice ar urma să fie suspendate.

După cum au confirmat operatorii de televiziune afectaţi pentru Broadband TV News, compania-mamă MTV va închide şi canalele cu brandul MTV din Germania şi Austria. În Germania, un operator a informat deja clienţii B2B că MTV Live HD va fi retras atât de pe platforma proprie, cât şi la nivel naţional, la finalul anului.

