Captură inedită la Botoşani: țigări ascunse în piese de lego și produse contrafăcute de zeci de mii de lei

Polițiștii de frontieră din Botoșani au descoperit țigarete contrafăcute ascunse „țigară cu țigară” în piese de Lego, parte dintr-un transport de parfumuri și articole vestimentare contrafăcute în valoare de peste 43.000 de lei.

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial Botoșani au oprit, pe 11 septembrie, în localitatea de frontieră Pomârla, două microbuze cu remorcă, înmatriculate în Ucraina, în cadrul unei misiuni specifice de control.

Şoferii au fost sancționați cu câte 8.000 de lei fiecare

În primul microbuz au fost descoperite 80 de parfumuri și articole vestimentare purtând denumirea unor mărci protejate, susceptibile a fi contrafăcute, precum și țigarete ascunse ingenios în piese de Lego, câte o țigară în fiecare piesă. Valoarea bunurilor a fost estimată la 43.000 de lei. Pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație a produselor contrafăcute.

În al doilea microbuz, polițiștii au găsit 4.590 sticle cu ojă gel, lămpi UV, accesorii pentru pile electrice, seruri și creme cosmetice. Aceste produse au fost ridicate și predate Direcției Regionale Vamale Iași, iar șoferii au fost sancționați cu câte 8.000 de lei fiecare.

Acțiunea subliniază metodele tot mai sofisticate folosite pentru introducerea ilegală a produselor contrafăcute în România și continuă cooperarea între Poliția de Frontieră și autoritățile vamale pentru prevenirea acestor fapte.

