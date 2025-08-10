Accident grav pe un bulevard din Constanţa. Un tânăr de 21 de ani a pierdut controlul volanului şi a lovit o maşină care era oprită pe prima bandă. Impactul a fost atât de puternic încât aceasta a fost proiectată în alte patru autoturisme parcate. Trei bărbaţi au fost răniţi şi au ajuns la spital.

Accident grav pe un bulevard din Constanţa. Un tânăr de 21 de ani a pierdut controlul volanului și a izbit în plin o maşină oprită pe prima bandă.

Impactul a fost extrem de puternic. Vehiculul lovit a fost proiectat în alte patru autoturisme parcate, provocând pagube serioase.

Trei bărbaţi au fost răniţi în urma coliziunii și au fost transportaţi de urgenţă la spital. Medicii le monitorizează atent starea de sănătate.

