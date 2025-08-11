Carambol cu şapte maşini pe A2. Două persoane rănite, dintre care una a fost transportată la spital
Luni dimineaţă, un accident în lanţ a blocat temporar circulaţia pe A2, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi. Şapte maşini au fost avariate, iar două persoane au fost rănite.
Şapte autovehicule au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. Traficul rutier pe sensul spre Constanţa, care a fost complet blocat din cauza accidentului, a fost reluat.
Centrul Infotrafic anunţă că circulaţia rutieră a fost reluată pe autostrada A 2 Bucureşti - Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule.
Din primele informaţii, a reieşit că două persoane au fost rănite, însă doar una dintre victime a fost transportată la spital.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰