Luni dimineaţă, un accident în lanţ a blocat temporar circulaţia pe A2, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi. Şapte maşini au fost avariate, iar două persoane au fost rănite.

Carambol cu şapte maşini pe A2. Două persoane rănite, dintre care una a fost transportată la spital

Şapte autovehicule au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. Traficul rutier pe sensul spre Constanţa, care a fost complet blocat din cauza accidentului, a fost reluat.

Centrul Infotrafic anunţă că circulaţia rutieră a fost reluată pe autostrada A 2 Bucureşti - Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule.

Din primele informaţii, a reieşit că două persoane au fost rănite, însă doar una dintre victime a fost transportată la spital.

