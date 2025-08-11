Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Carambol cu şapte maşini pe A2. Două persoane rănite, dintre care una a fost transportată la spital

Luni dimineaţă, un accident în lanţ a blocat temporar circulaţia pe A2, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi. Şapte maşini au fost avariate, iar două persoane au fost rănite.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 10:12
Şapte maşini implicate într-un carambol pe A2 Carambol cu şapte maşini pe A2. Două persoane rănite, dintre care una a fost transportată la spital

Şapte autovehicule au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. Traficul rutier pe sensul spre Constanţa, care a fost complet blocat din cauza accidentului, a fost reluat.

Centrul Infotrafic anunţă că circulaţia rutieră a fost reluată pe autostrada A 2 Bucureşti - Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule.

Din primele informaţii, a reieşit că două persoane au fost rănite, însă doar una dintre victime a fost transportată la spital.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident auto constanta a2 autostrada raniti
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii”
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: &#8220;Au prostit oamenii&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern?
Observator » Evenimente » Carambol cu şapte maşini pe A2. Două persoane rănite, dintre care una a fost transportată la spital