Un copil de numai un an şi două femei au fost grav răniţi, după un carambol cu patru autoturisme, în localitatea Hinova din Mehedinţi.

Totul s-ar fi întâmplat după ce şoferiţa de 40 de ani, în maşina căreia se aflau mama sa şi copilul, ar fi pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens.

Maşina s-a izbit atunci de alte trei autoturisme. Impactul a fost atât de puternic, încât două dintre maşini au fost proiectate într-o tarabă aflată pe marginea drumului.

Mama şoferiţei a rămas încarcerată şi a fost scoasă de pompieri. Toate cele trei victime au fost transportate la spital.

