Video Carambol cu victime în Mehedinţi: două femei și un copil, în stare gravă la spital

Un copil de numai un an şi două femei au fost grav răniţi, după un carambol cu patru autoturisme, în localitatea Hinova din Mehedinţi.

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 08:31

Totul s-ar fi întâmplat după ce şoferiţa de 40 de ani, în maşina căreia se aflau mama sa şi copilul, ar fi pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens.

Maşina s-a izbit atunci de alte trei autoturisme. Impactul a fost atât de puternic, încât două dintre maşini au fost proiectate într-o tarabă aflată pe marginea drumului.

Mama şoferiţei a rămas încarcerată şi a fost scoasă de pompieri. Toate cele trei victime au fost transportate la spital.

