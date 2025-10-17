ANAF scoate la licitație o casă spațioasă din Corbeanca, o zonă extrem de căutată de lângă București.

Casă în Corbeanca, scoasă la licitație de ANAF. Cât costă şi ce suprafaţă are - Facebook/ ANAF-Anunturi valorificare bunuri

Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București va organiza prima licitație publică pe 30 octombrie 2025, de la ora 13:30, la sediul din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, corp A, se arată în postarea de pe Facebook a paginii de anunţuri valorificare bunuri a ANAF.

Imobilul vizat este compus din:

Teren intravilan de 832 metri pătrați, categoria curți-construcții

Casă cu regim P+1+M (parter, etaj și mansardă), cu o suprafață construită la sol de 250 metri pătrați

Prețul de pornire al licitației este de 1.605.922 lei, la care se adaugă TVA de 21%.

Casa se află în comuna Corbeanca, județul Ilfov, o zonă preferată de mulți bucureșteni care caută liniștea de la periferie, dar cu acces rapid la oraș.

Imobilul este înscris în cartea funciară nr. 122904 a UAT Corbeanca. Este vorba despre o procedură de valorificare a unui bun executat silit, iar licitația din 30 octombrie este prima organizată pentru acest imobil.

