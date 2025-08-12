Vacanţa cu rulota are tot mai mulţi adepţi şi în România. Cei pentru care "all inclusive" înseamnă cazare sub cerul liber, un foc de tabără şi o cafea la ibric umplu campingurile. Ca să convingă mai multă lume să plece în concedii pe patru roţi, mulţi sunt dispuşi să îşi prezinte viaţa de rulotist.

O casă pe patru roţi, în care poţi locui oriunde îţi doreşti. Pentru mulţi, rulota este un stil de viaţă. Aşa e şi pentru familia Ignat. De 20 de ani, Stelu şi soţia lui îşi petrec verile în libertate deplină. "Îmi place mult să trăiesc în natură să simt natura. Îmi iau ceva din zonă, de aici, şi îmi gătesc aici. Este o garsonieră mică, dar cochetă. Am dus, toaletă, bucăărie, dormitor, chiar şi living. Mă declar mulţumit", a declarat Stelu Ignat, proprietar autorulotă.

Locurile de campare sunt mai mult decât nişte spaţii sigure pentru a-ţi lăsa rulota

Acelaşi stil de viaţă l-a impresionat şi pe Laurențiu, instrumentist al al Filarmonicii "George Enescu", din București. L-am întâlnit într-un parc de rulote din Braşov, unde vine mereu cu soţia în timpul liber. "Stăm în weekenduri şi în concediu câte o săptămănă, două. Te bucuri de natură foarte mult. Condiţiile sunt acceptabile pentru oricine", a declarat Laurențiu Sima, proprietar rulotă.

Locurile de campare sunt mai mult decât nişte spaţii sigure pentru a-ţi lăsa rulota. Ele se transformă în puncte de întâlnire pentru comunitățile de "rulotiști". "Parcarea este pe mai multe loturi. Un lot are 80 de mp, cam cât cere Ministerul Turismului pentru un loc de campare, are acces de apă, de curent şi deversarea toaletelor în staţie de epurare", a declarat Iancu Soiu, administrator pensiune.

Un cost mediu pentru întreţinerea unei rulote poate ajunge până la 2.000 de lei pe an. Pentru campare, pasionaţii pot scoate din buzunar de la 60 de lei până la 200 de lei pe noapte, în funcţie de facilităţile locului. Iar cine nu are casa pe roţi, o poate închiria cu aproximativ 100 de euro pe zi.

