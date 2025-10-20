Un nou studiu arată că timpul pe care cei mici îl petrec pe reţelele sociale poate să vină la pachet cu deficienţe în vocabular sau de memorie.

Este vorba despre efecte pe termen lung asupra dezvoltării copiilor şi apoi a adulţilor dacă de la o vârstă fragedă folosesc telefoanele mobile sau pur şi simplu stau pe alte device-uri, pe reţelele de socializare.

S-a demonstrat că au capacităţi în a memora anumite lucruri sau în citirea ori în folosirea unor termeni şi înţelegerea lor. Astfel, cercetătorii au împărţit tinerii în trei grupuri de studiu pentru a vedea exact în ce măsură le sunt modificate capacităţile acestea dacă stau mult pe reţelele de socializare. Grupuri care stăteau o oră, două sau mai mult de trei ore pe zi pe reţelele de socializare.

Au verificat pe o perioadă de câţiva ani, de la 9 la 16-17 ani. Au observat astfel că până şi cei care stăteau mai puţin de o oră pe zi pe reţelele de socializare au avut la aceste teste punctaje mai mici cu 1-2 puncte dacă au folosit reţelele respective, faţă de cei care nu le foloseau deloc.

Acelaşi studiu arată că până la vârsta de 13 ani, cei mai mulţi dintre copii au cel puţin trei conturi pe trei reţele de socializare diferite. Aceste lucruri îi afectează în mod deosebit. Cei care stau mai mult de 3 ore pe zi au de asemenea probleme la şcoală, la aproape toate materiile, şi pierd noţiuni.

