Tragedie în judeţul Mureş, unde o fetiță de numai șapte ani a murit, după ce un dulap a căzut peste ea. Copila, împreună cu sora ei de 4 ani, au fost lăsate în grija fratelui mai mare, care a ieşit pentru câteva minute din casă, timp în care a avut loc tragedia. Mama fetiţei a fost cea care a găsit-o inconştientă şi a sunat imediat la 112, din păcate însă, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional!

Familia locuia cu chirie într-o casă din Sovata. Mama copilei era la muncă şi a lăsat-o atât pe ea, cât şi pe sora ei de 4 ani, în grija fratelui mai mare. Băiatul lucrează la o pizzerie din apropiere şi ar fi ieşit câteva minute din casă pentru a livra o comandă timp în care a avut loc nenorocirea.

"Mama ei era la lucru şi fratele ei era acasă şi între timp fratele ei a lucrat, aşa am auzit şi eu acum. Şi a făcut o deplasare cu mâncare şi a lăsat fetiţa acasă", povesteşte o tânără.

Filmul tragediei din Sovata. Mama şi-a găsit fetiţa fără suflare

Fetiţa ar fi încercat să ia ceva de pe raftul de sus al dulapului, s-a cățărat pe el și când a ajuns aproape de ultimul raft, acesta s-a răsturnat pe ea.

"Din câte am auzit de la vecini, un dulap a căzut peste copilă, s-a căţărat pe el, nu ştiu...", spune un bărbat. "Am întrebat ce s-a întâmplat, mi-au zis că un dulap de haine, aşa normal, de o uşă. Dar cum a urcat, ce a făcut, nu ştiu...", mărturiseşte o localnică.

Cea care a găsit-o pe fată a fost chiar mama sa. Disperată, femeia a sunat imediat la 112. Medicii ajunşi la faţa locului au resuscitat-o pe fată minute în şir, însă eforturile au fost în zadar, iar salvatorii au fost nevoiţi să constate decesul.

"A fost găsită de mama sa în stare de inconştienţă, după ce un dulap a căzut peste ea, fiind prinsă între corpul de mobilier şi pat. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale de urgenţă, care în ciuda manevrelor de resusciare au fost nevoite să declare decesul minorei", a declarat Aurica Mate, de la IPJ Mureș.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi încearcă să refacă firul tragediei.

