Tot mai mulţi stăpâni de animale acuză medicii veterinari de malpraxis. De la intervenții chirurgicale fără consimțământul lor, până la cazuri dramatice, în care câini şi pisici mor în timpul unor operaţii considerate fără riscuri. Deşi răspunderea doctorului este dovedită anevoios, cei care au de suferit pot obţine daune materiale, iar medicul poate rămâne fără drept de practică.

"L-am internat într-o zi şi în ziua următoare a fost ridicat animalul mort, într-o cutie de carton". Este experienţa de groază prin care a trecut o femeie la o clinică veterinară din Bucureşti, care aduce acuzaţii grave medicului.

"Animalul meu a murit şi nu numai al meu, ci şi multe alte animale. A făcut o intervenţie chirurgicală care nu se potrivea diagnosticului şi în al doilea rând, medicamentele administrate depăşeau doza care trebuie administrată, raportat la greutatea animalului", povesteşte victima.

Şi Georgiana a trecut prin emoţii cu pisica ei, Cappucino. A dus-o la tuns, dar a plecat din cabinet cu probleme grave.

"Am văzut că e tăiată sub coadă şi pe pulpa piciorului. Stătea numai în picioare şi când încerca să se aşeze în funduleţ, sărea ca şi cum ai fi pus-o pe un ac. Mi-au spus că le pare rău", spune Georgiana, stăpân animal de companie.

Puţini ştiu că pot face plângere pentru malpraxis şi pot obţine despăgubiri pentru suferinţa animalului şi a lor. Abaterile profesionale pot ajunge chiar în instanţă, mai ales atunci când duc la suferință prelungită sau deces. În caz de suspiciune de malpraxis veterinar, trebuie adunate toate probele: documente medicale, fotografii, bonuri fiscale sau declarații ale martorilor. E indicat să solicităm inclusiv explicații scrise din partea medicului, iar în caz de deces, o necropsie efectuată de un alt specialist.

Pot fi considerate probe de malpraxis:

• Fișa medicală a animalului

• Fotografii înainte și după intervenţie

• Bonuri fiscale și chitanțe

• Mesaje scrise, convorbiri, înregistrări

• Declarații martori

• Analize sau intervenții anterioare

• Raport de necropsie >

"Malpraxisul presupune, în fapt, o culpă medicală. Se poate deschide pe mai multe paliere, o dată la Colegiul Medicilor Veterinari, şi nu în ultimul rând, acţiunea la instanţă", spune Adrian Cuculis, avocat.

În situaţii grave, stăpânii pot obţine daune materiale de până la 6 mii de lei, iar medicii găsiţi vinovaţi sunt sancţionaţi.

"Pentru fiecare eroare profesională, fiecare plăteşte. Dacă faptele sunt foarte grave, normal că se poate ridica definitiv dreptul de liberă practică", spune Viorel Andronie, Colegiul medicilor Veterinari din România.

Un studiu recent arată că mii de animale au murit din cauza greşelilor medicilor sau a lipsei de dotări din cabinetele veterinare.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰