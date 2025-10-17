Explozia a afectat şi şcoala care se află la câţiva metri de blocul distrus din Rahova. Imaginile surprinse la câteva minute după eveniment arată că geamurile şi ramele lor au fost smulse de suflul deflagraţiei. Bucăţi de tencuială şi de cărămidă au ajuns peste băncile în care erau copii de clasa a 2-a. Autorităţile au decis imediat evacuarea şcolii.

Explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei a afectat și o școală aflată la doar câțiva metri de blocul distrus. Imaginile surprinse la scurt timp după deflagrație arată geamuri și rame smulse de suflul puternic, iar bucăți de tencuială și cărămidă au ajuns peste bănci, în sălile de clasă unde se aflau elevi de clasa a doua.

Autoritățile au decis evacuarea imediată a liceului

Părinții au fost anunțați la doar 10 minute după explozie să vină să-și ia copiii, iar scenele de panică au fost de neimaginat. Mamele și tații din zonă povestesc că minute bune nu au știut dacă micuții lor sunt în școală, în curte sau pe drum. În total, 15 săli de clasă au fost afectate, potrivit Inspectoratului Școlar, iar elevii din zona cea mai apropiată de bloc au fost răniți ușor de cioburile care au zburat până în clase.

Cei 15 copii răniți au primit îngrijiri la cabinetul medical al școlii, unde au fost pansați și evaluați. Niciunul nu a avut nevoie de spitalizare, însă mulți părinți au ales să-i ducă ulterior la spital pentru verificări suplimentare. În total, în liceul Bolintineanu învață 1.600 de elevi, iar în momentul exploziei erau prezenți aproximativ 800, fiind vorba despre programul de dimineață.

Inspectoratul Școlar a anunțat suspendarea cursurilor, iar elevii nu se vor întoarce la școală nici săptămâna viitoare. Orele vor fi mutate în online, cel puțin până când se finalizează evaluarea structurii clădirii.

Clarificările oficiale au venit abia după ore întregi de confuzie: cei doi copii aflați în stare gravă și intubați nu sunt elevi ai liceului, ci locuiau în blocul distrus de explozie. Este o precizare importantă, spun autoritățile, pentru a liniști părinții care și-au căutat cu disperare copiii în haosul creat în jurul școlii.

