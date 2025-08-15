La munte este oficial cea mai aglomerată perioadă a vacanţei de vară, fie că vorbim despre Braşov, Maramureş sau Suceava. Turiştii nu se pot plictisi, au de unde alege diferite activităţi, de la drumeţii, la curse cu karturile. Iar după atâta aventură, gazdele îi aşteaptă cu mese încărcate cu mâncare.

La munte, turiştii sunt ademeniţi cu oferte bune şi mâncăruri locale. Cu 35 de lei, turiştii descoperă un gust autentic, ca la stână. Hotelurile sunt pline in aceasta perioada. "Pretul unui pachet este de 296 de euro, pe noapte, preț cu demipensiune, o urcare în Postăvarul pentru copilaşi avem teatru interactiv animatori pentru cei mari avem program la spa", a declarat Laura Ursu, director hotel.

TransRarău ocupă locul al 3-lea în topul celor mai frumoase drumuri alpine din România

O vacanţă în Poiana Braşov este însă incompletă fără o drumeţie în masivul Postăvarul. Putem urca la picior, cu bicicleta sau cu telecabina. "Le oferim biciclete electrice normale cu care se pot da atât în bike park cât şi în jurul poienii pe trasee mai usoare. Ca şi preţuri avem electrice la 400 pe toată ziua", a declarat Alexandru Tăbăraș, reprezentant centru de închiriere biciclete. Pentru ceva mai multă adrenalină, kart-ul este noua atracţie de la munte. Ema are 12 ani şi a venit în Maramureş tocmai din America.

"E foarte multă adrenalină pentru copii. Îți dezvoltă abilitățile de a conduce, de frânare înainte, primesc și un scurt instructaj. Tarifele încep de la 30 de lei până la 45 de lei", a declarat Ruxandra Orha, reprezentant resort. Turiştii care au vrut o privelişte spectaculoasă au dat o tură până pe Transrarău. Pentru Natalia, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului coincide cu ziua ei, aşa că a venit din Republica Moldova pentru amintiri instagramabile. TransRarău sau "Drumul Comorilor" ocupă locul al 3-lea în topul celor mai frumoase drumuri alpine din România.

