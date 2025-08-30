Bucureștiul găzduiește în acest weekend cel mai mare festival dedicat fitness-ului, sănătății și wellbeing-ului din Europa de Est. Timp de două zile, sunt demonstrații sportive, antrenamente cu experți internaționali și zone tematice dedicate mișcării, nutriției și stilului de viață activ.

Zeci de pasionați s-au adunat pentru a face parte dintr-o experiență unică: două zile pline de sport, inspirație și energie pură.

"Românii fac mai mult sport ca niciodată, dar totuşi suntem condaşii Europei la numărul de oameni care merg la sală. Sunt foarte mulţi oameni care se apropie de 60 de ani în România care sunt sedentari. Dar tineretul face cu 300% mai mult sport decât tineretul de acum 10,15,20 de ani", a declarat Antonio Enache, CEO festival.

Eveniment dedicat iubitorilor de sport şi stil de viaţă sănătos

Pe scenele amenajate au urcat antrenori celebri, campioni internaționali și creatori de conținut din peste 10 țări. Nimeni nu s-a plictisit în cele 14 zone tematice. De la sesiuni de functional training și cycling, până la yoga, pilates sau dans.

"Ăsta e un loc în care oameni care gândesc sport, vor să înveţe despre sport, vor să facă performanţă sau doar pentru ei vin sub acest clopot comun şi se descarcă sau se încarcă, depinde", a precizat Dani Oţil, prezentator TV.

Una dintre surprizele care a atras privirile vizitatorilor a fost un colț special inspirat de aventura Asia Express.

"Îţi testează rezistenţa psihică. După un timp se instalează oboseala, dacă la început eşti entuziasmat de tot ce se întâmplă pentru că totul este nou, ţara e nouă oamenii sunt nou, contextul e nou, la un moment dat te acaparează", a transmis Ştefan Floroaică, actor.

Festivalul continuă și mâine, cu noi clase şi workshopuri.

