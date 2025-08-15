Spectacol la malul mării. Ziua Marinei a fost celebrată astăzi pe faleza Cazinoului din Constanța. Ca în fiecare an, Forţele Navale Române i-au omagiat pe eroi prin ceremonii speciale şi demonstraţii de forţă. 3.500 de militari au fost implicaţi în festivităţile de la malul mării. Nu a lipsit nici tehnica militară: zeci de nave, ambarcaţiuni rapide, avioane şi elicoptere, au "defilat" într-un scenariu care a simulat scene de război pe apă şi în aer.

Este deja al patrulea an în care corul Madrigal cântă la răsărit de Ziua Marinei, pe plaja din Constanţa. La ora 10, ceremoniile s-au mutat în zona Comandamentului Flotei. A fost înălțat drapelul României pe catargul de pe faleza, iar la bordul navelor militare au fost ridicate Pavilionul, geacul și Marele Pavoaz.

Apoi s-a intonat Imnul României și s-au tras 21 de salve de tun. Au urmat discursurile oficiale. Premierul Ilie Bolojan a mulţumit marinarilor, dar şi familiilor acestora."Marinarii noștri sunt de la gurile Dunării, Marea Neagra pe marile și oceanele lumii cartea noastră de vizită și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul și profesionalismul lor pentru că ai nevoie de aceste calități în fata pericolululu și al incertitudinii", a declarat Ilie Bolojan,

A urmat un scurt moment religios. Două remorchere maritime au lansat ancore de flori în valurile mării, în memoria eroilor marinari. Iar militarii au prezentat diverse jocuri marinăreşti. Legendarul Zeu Neptun i-a salutat pe cei prezenţi de la bordul navei Luceafărul.

Apoi a început o demonstraţie în forţă, în larg. 28 de nave, 20 de aeronave, paraşutişti şi scafandri au simulat scene de luptă pe mare şi în aer. Aeronavele Eurofighter Typhoon şi F16 Falcon vor simula atacul cu rachete şi bombe de aviaţie asupra dispozitivului de nave.

Elicopterele au făcut şi ele, spectacol pe cer. "Suntem în unul dintre cele două elicoptere care apuntează simultan pe fregatele regele Ferdinand și regina Maria, o secvenţă care durează doar câteva secunde. Aeronavele decolează tot concomitent pentru regruparea și ocuparea locului în formația de trei elicoptere IAR 330 Puma Naval în vederea pregătirii salutului final și pentru lansarea capcanelor termice", transmite Andreea Filip, reporter Observator.

Preşedintele României Nicuşor Dan a fost marele absent al zilei. Este ceva neobişnuit în peisajul ultimelor decenii, pentru că toţi şefii statului au onorat cu prezenţa festivităţile dedicate marinarilor. Doar Traian Băsescu a lipsit în 2011, de la eveniment.

"Domnul preşedinte m-a anunţat că nu o să vină la Ziua Marinei, astăzi este într-o perioadă de concedii şi este în ţară va fi alături de români în altă parte, veţi vedea în cursul zilei de astăzi. Este decizia dânsului pe care o respect", a declarat ministrul Apărării. Sărbătoarea marinarilor continuă. Ziua va fi încheiată cu tradiţionala retragere cu torţe a militarilor.

Redactia Observator

