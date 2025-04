Peste 200 de sportivi profesionişti şi amatori au alergat la prima ediţie a competiţiei "Cheile Turzii Race", pe poteci de munte, prin locuri dificile, dar frumoase.

Alergătorii au la dispoziţie două trasee: unul de 9 şi altul de 23 de kilometri, pentru cei mai experimentaţi. Ambele sunt o adevărată provocare şi extrem de solicitante fizic, pentru că au o diferenţă foarte mare de nivel. Ajung până aici, deasupra Cheilor, dar pentru un astfel de peisaj, fiecare pas merită.

Câştigătorul, un adolescent de 17 ani

Câştigătorul a fost un adolescent de 17 ani, Cristian Ţucmean, alergător profesionist care îşi pregăteşte cursele singur, fără antrenor. "Am zis că ori câştig, ori mă las de această cursă şi am tras de mine până la final. Cred că diferenţa a făcut-o pregătirea mentală pe care am avut-o în ultima perioadă", spune Cristian Ţucmeanu, câştigător cross.

Pe locul doi Ervin Vigh s-a clasat un sportiv care se pregăteşte pentru mondiale, Ervin Vigh. "Aici pe prima parte era foarte abrupt şi plin de noroi şi frunze şi aluneca foarte mult, după aia o coborâre foarte abruptă, iar apoi trebuia să urc pe partea cealaltă", spune Ervin Vigh, locul 2 la cross.

Toţi cei care au participat la competiţie au plecat cu amintiri frumoase. "Cheile Turzii sunt mereu ceva de vis, ceva frumos. Mi-a părut bine că am participat la această competiţie şi sunt fericit că am terminat fără să mă accidentez", spune un participant.

Evenimentul şi-a propus să promoveze Rezervaţia Naturală Cheile Turzii, să încurajeze mişcarea în aer liber şi protejarea mediului.

