După modelul marilor capitale, Bucureştiul instalează puncte inteligente de plată şi desfiinţează chioşcurile de bilete pentru mijloacele de transport în comun. Pasagerii vor putea achita călătoriile cu cardul, cu bani cash sau cu telefoane în care au salvat cardul bancar. Cei care au dreptul la reduceri vor fi nevoiţi să comunice prin e-mail cu societatea de transport pentru a obţine gratuităţile.

Interacţiunea cu "doamna de la bilete" va deveni istorie în Bucureşti. Celebrele chioşcuri vor lăsa locul automatelor de plată pentru călătoriile cu tramvaiul, autobuzul şi troleibuzul.

"Ca în străinătate, ca în alte ţări. Ai băgat ăla, simplu. Nu mai sunt lucruri inedite sau noutăţi", este reacția unui călător.

"Este o idee bună. Mult mai bine, salvezi hârtia şi este mai puţin efort pentru toată lumea. În Germania, de exemplu, există o aplicaţie de unde poţi să cumperi orice abonament", a explicat un turist străin.

Chioşcurile de bilete pentru mijloacele de transport în comun vor fi desființate

Schimbarea se bazează pe infrastructura info-chioşcurilor montate acum 15 ani de primarul de atunci Sorin Oprescu. Acolo vor fi instalate puncte digitale de plată. Aceste info-chioşcuri au fost cumpărate în 2006 cu 10.000 de euro bucata şi au fost montate abia în 2010. Au funcţionat doar câteva luni, după ce primăria capitalei a reuşit să le branşeze la reţeaua de electricitate. Apoi au fost abandonate pentru că municipalitatea nu a mai avut bani să le întreţină. Multe dintre ele au fost vandalizate iar cel de aici nici măcar nu se vede din stradă.

"În locul acelui terminal nefuncţional vom introduce terminale moderne pentru vânzarea de abonamente STB şi bilete STB şi ele vor fi reamplasate în proximitatea staţiilor de transport în comun. La finalul acestei veri nu vrem să mai avem acele chioşcuri în care se vând biletele fizic", a explicat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

"Nu e de astăzi desfiinţarea. De 21 de ani ne dau afară. Vă daţi seama că îmi caut în altă parte", a reacționat o femeie angajată la un astfel de chioșc.

Cum vor proceda studenţii şi pensionarii

Studenţii şi pensionarii nu îşi vor putea cumpăra abonamente cu reducere de la noile centre de plată.

"Nu va rămâne nimeni fără acest beneficiu. Prin e-mail vor trimite toate documentele necesare pentru a fi încadraţi la reducere sau direct la sediul STB", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Abonamente şi călătorii pot fi cumpărate şi din aplicaţia Bilet TB. În curând, biletele pentru transportul la suprafaţă s-ar putea scumpi de la 3 la 5 lei, iar o călătorie cu metroul ar putea costa 7 lei în loc de 5.

