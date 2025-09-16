Accident cumplit în Piatra Olt: nouă oameni au fost răniţi, după ce o mașină condusă de un șofer începător a intrat în plin pe o terasă din centrul oraşului. Scenele filmate imediat după impact sunt cutremurătoare. Ca prin minune, toţi cei implicaţi în accident au scăpat cu viaţă.

Scene de groază pe străzile din Piatra Olt surprinse de camerele de supraveghere. Un şofer de 19 ani, începător, intră în plin într-o terasă pe care se aflau cinci oameni. Victimele aud zgomotul produs de autoturismul scăpat de sub control dar nu mai apucă să se ferească. Sunt prinşi sub maşină şi sub foşorul de lemn.

În stare de şoc, un tânăr care era pasager în maşină abia se mai poate ţine pe picioare. Câţiva martori la accident opresc şi sar în ajutorul victimelor.

Toţi cei cinci oameni care erau pe terasa barului, dar şi şoferul de 19 ani şi trei dintre prietenii cu care era în maşină au ajuns la spital. Unii dintre ei, direct în sala de operaţii.

Şoferul a fost testat de poliţişti pentru alcool şi droguri. Ambele rezultate au fost negative.

Polițiștii au deschis anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul și dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

