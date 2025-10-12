Aproape 120 de mii de oameni s-au rugat, în cele cinci zile de pelerinaj, la moaştele Sfintei Parascheva. Credincioşii stau şi 12 ore la rând, în picioare, până ajung la raclă. Eroii lor sunt peste o mie de voluntari care încearcă să le facă aşteptarea mai uşoară.

Orele în care rândul abia înaintează sunt chinuitoare pentru pelerini. Voluntarii sunt, însă, mereu printre ei şi îi ajută să îşi refacă puterile.

Maria are 18 ani şi este pentru prima dată voluntar la cel mai mare pelerinaj religios din ţară.

"Pentru mine, faptul că pot participa şi pot ajuta e o onoare, este modalitatea prin care mă pot dezvolta spiritual", a spus Maria, voluntar.

Articolul continuă după reclamă

Anul acesta, peste 1.300 de voluntari au grijă de pelerinii care vin din toată ţara la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. 400 dintre ei sunt preoţi.

"Putem spune că sunt un fel de îngeri ai Cuvioasei Parascheva. Sunt voluntari de toate vârstele, tineri dar şi mai în vârstă", a spus Lucian Apopii, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.

În ajutorul pelerinilor au fost mobilizaţi sute de poliţişti şi jandarmi.

Elena, o tânără din Brigada Mobilă de Jandarmerie Bacău, este pentru prima oară în misiune la pelerinajul de la Iaşi. A învăţat repede de ce au nevoie oamenii de acolo...

"Ne întrebau foarte des cam cât mai au până ajung la raclă. Vă daţi seama, îi încărcam cu forţe proaspete. Mai aveţi puţin, nu durează multă, ce a fost greu a trecut", a spus Elena.

Cei care îşi pierd puterile sunt ajutaţi de personalul medical de la centrul instalat în curtea Mitropoliei.

"În fiecare tură avem 2 medici primari de medicină de urgenţă şi 3-4 rezidenţi, în funcţie de fluctuaţia numărului de pelerini. 2 asistenţi, 3 studenţi voluntari şi mai mulţi paramedici", a declarat Diana Cimpoeșu, coordonator UPU SMURD Iași.

"Tuturor acestor oameni ne alăturăm și noi, jurnaliștii, care an de an vă arătăm direct dintre oameni ce se întâmplă aici. De la Iași, pentru Observator, Clara Mihociu și Mihai Bordeianu", a spus Clara Mihociu, reporter Observator.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰