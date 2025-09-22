Toamna și-a deschis cufărul cu bogății chiar în inima Bucovinei! Pe mese, bucate alese care îți fac cu ochiul. În jur, peisaje care-ți taie răsuflarea, iar pentru curioși, ateliere pline de meșteșug și tradiții vechi de sute de ani. Totul în cadrul unui brunch, care a cucerit inimile tuturor vizitatorilor.

La poalele Vârfului Oușorul, în Dorna Candrenilor, weekendul a avut gust de artă culinară! Un brunch autentic, cu preparate inedite și arome surprinzătoare, într-un cadru inedit, i-a răsfățat pe pofticioși. "Aici este altceva. La eco brunch-ul sunt multe produse şi o muzică, care ne încântă, ne distrează, o drumeţie pe sub poalele Oușorul", a declarat Dănuț Candrea, primar Dorna Candrenilor. "Gazdele locului au pregătit cele mai bune bucate tradiţionale, astfel încât mesele sunt îmbelşugate, bogate. De la produse de la stână, până la produse din păstrăv, ciorbe", a declarat Monica David, specialist PR.

Toată această experiență autentică a costat 150 de lei de persoană

Deliciul absolut al brunch-ului a fost de departe ciorba candrenarilor, o rețetă unică, creată chiar de un călugăr din zonă, același părinte care a pus pe hartă și celebra ciorbă ciocăneșteană. "Singurul secret este dragostea. Avem ceva nou. Avem apa minerală carbogazoasă. Este foarte recomandată această apă carbogazoasă, pentru că face ca totul să fiarbă mult mai uşor, mult mai repede", a declarat Părintele Artemie. Curioșii au bătut fierul la cald alături de un meşter, au gustat dintr-un caș dulce abia scos din pânză şi şi-au răsfăţat papilele gustative cu o zacuscă ca la mama acasă.

"Pregătim o zacuscă cu păstrăv afumat şi legume coapte de toamnă. Am pus apa şi morcovul la călit, cu puţin usturoi, un secret", a declarat Andrei Chirilă, producător local. După festinul cu bucate tradiționale, pofticioșii și-au găsit echilibrul în natură: o drumeție până la baza Vârfului Oușorul, porția perfectă de aer curat, mișcare și peisaje care-ți taie respirația. Toată această experiență autentică a costat 150 de lei de persoană, iar grupurile au avut parte și de reduceri.

