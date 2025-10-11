Antena Meniu Search
Se anunţă un weekend plin de smerenie şi rugăciune la Iaşi. Weekendul acesta, autorităţile se aşteaptă ca numărul pelerinilor care ajung la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva să fie cu mult mai mare. Până astăzi, 70.000 de oameni au trecut pe la raclă.

de Clara Mihociu

la 11.10.2025 , 09:05

Peste 20.000 de persoane sunt în acest moment la rând şi aşteaptă să ajungă să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar numărul lor creşte semnificativ de la o oră la altă. Şi va continua să crească pe parcursul weekend-ului. Primii oameni care sunt acum la rând s-au aşezat la coadă în jurul orei 02:00, noaptea trecută.

Mitropolia, în era tehnologiei

Cei care se aşează acum la coadă, vor aştepta cel puţin 8 ore. Vorbim despre un rând care se întinde pe o distanţă de aproximativ 5 kilometri. Peste 70.000 de credincioşi s-au închinat deja la raclă şi peste 70 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale până acum. Asta pentru că pe timpul nopţii este destul de frig şi a plouat destul de mult în ultimele zile.

Pelerinajul a ajuns abia la jumătate. Cei mai mulţi oameni sunt aşteptaţi să ajungă în jurul zilei de 14 octombrie. Cei de la Mitropolie au încercat să-i ajute pe oameni şi s-au folosit de aplicaţiile online. Există posibilitatea de a da pomelnice online, iar pe toate paginile de social media ale Mitropoliei există o hartă interactivă care se actualizează în timp real pentru ca oamenii să vadă unde începe rândul.

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

