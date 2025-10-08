Compania precizează şi că, de la începtul lunii şi până miercuri, 8 octombrie, s-a cumulat o cantitate medie de 101.12 l/m2 , reprezentând ~228 % raportat la cantitatea medie multianuală.

Articolul continuă după reclamă

”Evenimentul pluvial a avut o distribuţie uniformă pe suprafaţa Municipiului Bucureşti, iar cantităţile de precipitaţii căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de ~ 112 m3/s, ce poate fi comparat cu debitul mediu multianual al Răului Prut (110 mc/s), şi un volum tranzitat de peste 4.9 mil m3, reprezentând ~ 33% din capacitatea de stocare a Lacului Morii”, menţionează Apa Nova.