Localităţi izolate şi acoperite de ape, maşini luate de puhoaie şi zeci de copaci doborâţi. Sunt efectele ciclonului Barbara care a provocat inundaţii în sud-est-ul ţării. Cele mai grave probleme au fost în judeţul Constanţa, unde mai multe persoane au fost salvate din casele inundate şi din maşinile prinse de viituri. În Capitală, furtuna a fost mai mult politică, cu acuzaţii legate de oportunitatea măsurilor de prevenţie.

Pompierii au dus la loc sigur bătrânii care nu se puteau deplasa. Toată localitatea a fost izolată de puhoaiele care au inundat drumurile de acces. Oamenii s-au trezit în câteva minute cu apă şi mâl în case. Două drumuri naţionale şi mai multe drumuri judeţene au fost închise din cauza inundaţiilor. O maşină a fost luată de viituri între localităţile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu şi târâtă doi kilometri în câmp.

Scandal între primarii din Bucureşti

"A rămas complet izolat, a reuşit să se urce şi să se salveze pe plafonul maşinii. A apelat de îndată la 112", a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea. În drum spre şofer, pompierii au mai găsit şi salvat două persoane blocate în maşini. Inundaţiile au lovit şi localitatea Istria. Şi Capitala a fost sub cod roşu, încă de seara trecută. În Pantelimon, apa care a venit la vale a inundat mai multe străzi după ce canalizările nu au mai făcut faţă, iar pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din curţi şi locuinţe.

Peste 60 de copaci s-au prăbuşit, cei mai mulţi dintre ei peste maşini. Totuşi pagubele nu au fost atât de mari precum anticipaseră autorităţile. "În secunda în care ANM a stabilit aceste coduri, noi avem unele proceduri și ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Nu e obligatoriu să se producă. Nu putem să nu luăm în serios un cod roșu sau portocaliu emis de experții ANM", a declarat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Edilul Sectorului 6 l-a criticat pe primarul general interimar al Capitalei pentru măsurile luate în Bucureşti. Ciprian Ciucu l-a acuzat pe colegul său de partid că face un show politic.

"A fost o comunicare neintenţionată. Nu comentez. Asta o să vorbesc eu cu Stelian Bujduveanu", a declarat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. "Puteam fi într-o situaţie foarte gravă astăzi în Bucureşti. Vreau să treacă toată treaba asta şi după să ne aşezăm liniştiţi să discutăm cum a fost, ce am învăţat, ce n-am învăţat", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei. Avertizarea cod roşu a dus la suspendarea cursurilor în peste 2.000 de şcoli din Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Bucureşti şi Ilfov. Mulţi profesori au decis să recupereze materia zilele următoare dar au fost şi excepţii, unde orele s-au ţinut online.

Începând din seara aceasta, ploile se răresc. "În zilele următoare îşi vor face apariţia mai mult în zona de nord a teritoriului şi pe arii ceva mai restrânse în rest, iar comparativ cu ceea ce am avut până acum vom vorbi despre nişte ploi slabe cantitativ", a declarat Diana Giurgiu, meteorolog.

