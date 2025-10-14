Comuna din România unde locuitorii au rămas fără apă potabilă, iar primarul a dispărut fără urmă

Sute de oameni dintr-o comună din judeţul Dolj au rămas fără apă, iar primarul este de negăsit. Cursurile de la Şcoala Gimnazială Coşoveni se desfăşoară în sistem online. Garda de Mediu a dispus sistarea alimentării cu apă potabilă în comună, după un control efectuat la staţia de epurare, scrie Mediafax.

Potrivit Gărzii de Mediu Dolj, verificările efectuate împreună cu Administrația Bazinală de Apă Jiu au arătat că activitatea de captare, tratare și distribuție a apei nu este reglementată din punct de vedere al mediului, iar Serviciul Public de Alimentare cu Apă nu deține o autorizație valabilă.

De asemenea, o conductă de canalizare descărca apă dintr-o sursă neidentificată.

Serviciul de alimentare cu apă a fost sancționat cu o amendă de 30.000 de lei, iar activitatea a fost sistată temporar.

Mai multe cazuri de hepatită, identificate în rândul copiilor din comună

Primăria Coșoveni a transmis, într-un anunț publicat pe pagina oficială de Facebook, că oprirea furnizării apei a fost dispusă ca măsură de precauție până la finalizarea verificărilor și nu în urma constatării unor neconformități sanitare.

Autoritățile locale au precizat că instituțiile de control au fost informate despre existența mai multor cazuri de hepatită în rândul copiilor din comună, context în care apa reprezintă un element esențial pentru menținerea igienei și prevenirea îmbolnăvirilor.

"Administrația locală se implică activ pentru soluționarea acestei situații și pentru reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp posibil", se arată în comunicatul Primăriei.

Angajaţii primăriei refuză să dea detalii

Contactată de Mediafax, secretarul Primăriei Coșoveni, Mihaela Diaconu, a refuzat să dea detalii despre situația din comună.

"Cel mai îndreptățit să vă dea relații este domnul primar. Eu nu pot să vă ofer detalii. Am înțeles că este și un anunț pe Facebook. Dânsul știe cel mai bine", a fost răspunsul ei.

Primarul comunei nu a putut fi contactat până la momentul redactării acestei știri, iar secretarul primăriei nu mai răspunde la telefon.

Localnicii îşi arată nemulţumirea pe reţelele de socializare

Între timp, localnicii își exprimă nemulțumirile pe rețelele de socializare.

"Am cumpărat bidoane pentru apă. Nu disperați, dragi cetățeni, acesta este un test să vadă cum suntem pregătiți în caz de urgență", a scris un locuitor pe Facebook.

Alți cetățeni au reclamat că nu au primit informații clare despre durata sistării și că nu li se răspunde la apelurile telefonice la primărie.

Unul dintre aceștia a declarat pentru Mediafax că "situația este foarte gravă, nimeni nu știe când se rezolvă" și că "nici la Garda de Mediu, nici la primărie nu se oferă termene clare".

În plus, locuitorii spun că s-au confruntat și cu întreruperi de curent electric.

Autoritățile locale susțin că depun eforturi pentru reluarea furnizării apei cât mai curând, însă până la remedierea situației elevii din Coșoveni vor continua școala în sistem online.

