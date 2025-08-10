Seceta a închis robinetele într-o comună din Buzău. Vorbim de patru mii de oameni, care se văd nevoiți să trăiască cu apă curentă doar patru zile pe săptămână, după ce furnizorul a impus raționalizarea. În toiul caniculei, localnicii fierb de nemulțumire și spun că lipsa apei le transformă viața într-o luptă zilnică. Iar acum, fiecare picătură e aur curat pentru oameni.

În satele din comuna Beceni, apa vine cu porția, la propriu.

Compania care a preluat rețeaua a impus un program strict: de duminică, la ora 8 dimineața, până miercuri, la aceeași oră. Patru zile cu apă, trei fără.

"Până acum am avut, de ce să vorbim. Am avut din plin. Acum de câteva zile nu, pentru că nu a mai dat Dumnezeu de sus. Nu mai e, acolo unde chiar trebuia", spune o localnică.

Zi de zi, sătenii își încep dimineața cu un drum la fântână. Umplu gălețile, le cară acasă și adapă animalele ori udă grădinile de zarzavaturi. Pentru apă de băut, merg la magazinele din sat, dar și acolo rafturile se golesc rapid. Nici la bloc nu e mai bine. În apartamentele lipsa apei afectează întreaga familie. Chiuvetele sunt pline cu vase murdare, mașinile de spălat devin simple spaţii de depozitare pentru hainele murdare, iar igiena zilnică ajunge un lux greu de păstrat.

Fără soluții și fără investiții care să mărească rețeaua, singurul mesaj către localnici rămâne unul amar: folosiți apa cu responsabilitate. "Seceta este un factor principal în lipsa apei, iar pe această cale facem apel ca să consumăm cu simț de răspundere apa", spune Adrian Burlacu, primarul comunei Beceni.

Patru mii de oameni din comuna Beceni depind de reţeaua actuală de apă, care din păcate nu ține pasul cu nevoile localnicilor.

