Video Concert multisenzorial gratuit, la lumina a mii de lumânări, pe faleza Cazinoului din Constanța
Aseară, faleza Cazinoului din Constanța s-a transformat într-un tablou feeric.
Hiturile trupelor Coldplay și Imagine Dragons au fost reinterpretate cu ajutorul instrumentele clasice, totul în lumina a mii de lumânări.
Patru artiste au ținut publicul cu sufletul la gură, într-un concert gratuit sub cerul liber, iar cele 400 de locuri pregătite pentru spectatori au fost ocupate în timp record.
