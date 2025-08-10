Antena Meniu Search
Video Concert multisenzorial gratuit, la lumina a mii de lumânări, pe faleza Cazinoului din Constanța

Aseară, faleza Cazinoului din Constanța s-a transformat într-un tablou feeric.

de Redactia Observator

la 10.08.2025 , 08:27

Hiturile trupelor Coldplay și Imagine Dragons au fost reinterpretate cu ajutorul instrumentele clasice, totul în lumina a mii de lumânări.

Patru artiste au ținut publicul cu sufletul la gură, într-un concert gratuit sub cerul liber, iar cele 400 de locuri pregătite pentru spectatori au fost ocupate în timp record.

