Aseară, faleza Cazinoului din Constanța s-a transformat într-un tablou feeric.

Hiturile trupelor Coldplay și Imagine Dragons au fost reinterpretate cu ajutorul instrumentele clasice, totul în lumina a mii de lumânări.

Patru artiste au ținut publicul cu sufletul la gură, într-un concert gratuit sub cerul liber, iar cele 400 de locuri pregătite pentru spectatori au fost ocupate în timp record.

