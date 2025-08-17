Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Conflict între două grupuri de tineri din Galaţi, încheiat cu o dramă. Un tânăr, călcat cu maşina

Un conflict între două grupuri de tineri s-a încheiat cu o tragedie, azi-noapte, în Galaţi. Un bărbat de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost călcat cu maşina, din greşeală, chiar de prietenul său.

de Bogdan Dinu

la 17.08.2025 , 14:22

Totul de la un pornit de la conflict mai vechi pe care cei doi tineri l-ar fi avut. S-au întâlnit noaptea trecută în jurul orei 03:00 pe o stradă din Galaţi. Scandalul a început cu o dispută verbală, dar s-a transformat rapid într-un conflict fizic. Unul dintre tineri a fost pus la pământ în urma altercaţiei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal

Prietenul său nu a observat acest lucru, s-a urcat la volan, iar când a vrut să plece cu maşina l-a călcat pe amicul său. Acela a fost momentul în care tinerii au sunat la 112 şi a fost nevoie de intervenţia medicilor. Medicii au reuşit să-l reuşit să-l resusciteze, tânărul a fost transportat la spital, dar starea lui e critică.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz şi continuă cercetările.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

galati politie smurd
Înapoi la Homepage
“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
&#8220;Mi-e ruşine să spun&#8221; Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
Comentarii


Întrebarea zilei
Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni?
Observator » Evenimente » Conflict între două grupuri de tineri din Galaţi, încheiat cu o dramă. Un tânăr, călcat cu maşina