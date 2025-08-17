Un conflict între două grupuri de tineri s-a încheiat cu o tragedie, azi-noapte, în Galaţi. Un bărbat de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost călcat cu maşina, din greşeală, chiar de prietenul său.

Totul de la un pornit de la conflict mai vechi pe care cei doi tineri l-ar fi avut. S-au întâlnit noaptea trecută în jurul orei 03:00 pe o stradă din Galaţi. Scandalul a început cu o dispută verbală, dar s-a transformat rapid într-un conflict fizic. Unul dintre tineri a fost pus la pământ în urma altercaţiei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal

Prietenul său nu a observat acest lucru, s-a urcat la volan, iar când a vrut să plece cu maşina l-a călcat pe amicul său. Acela a fost momentul în care tinerii au sunat la 112 şi a fost nevoie de intervenţia medicilor. Medicii au reuşit să-l reuşit să-l resusciteze, tânărul a fost transportat la spital, dar starea lui e critică.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz şi continuă cercetările.

