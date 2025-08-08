Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că reprezentanţi ai ministerului, ai Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă fac un control la Metrorex pentru a verifica modul în care sunt respectate normele privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, regulile de muncă şi instruirea profesională a personalului, gestionarea incidentelor.

Control la Metrorex. Şerban: "Toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor" - Hepta

Scopul verificărilor este de a analiza modul în care sunt respectate normele privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, regulile de muncă, instruirea profesională a personalului şi gestionarea incidentelor, a anunţat vineri, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

"La această oră, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) desfășoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, o amplă acțiune comună de inspecție la Metrorex SA. În acțiune sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR și 6 inspectori de la ITM București. Echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele și cerințele legale privind: siguranța și exploatarea trenurilor de metrou; întreținerea și repararea vehiculelor feroviare; respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului; gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare”, a scris CiprianŞerban pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit acestuia, acțiunea arată toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului. "Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului", a explicat ministrul.

Ciprian Șerban a anunțat că toate concluziile care se încadrează în categoria informațiilor de interes public vor fi prezentate după finalizarea verificărilor și analizarea documentelor, inclusiv a modului de respectare a dispozițiilor legale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰