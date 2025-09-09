Cruzime greu de imaginat din partea unui tată. Supărat că nu vrea să-l însoţească la cumpărături, un bărbat din Sibiu şi-a pus fiul de 10 ani în lanţuri şi l-a lăsat singur acasă. Fapta a fost descoperită după ce vecinii au auzit ţipetele băiatului şi au sunat la poliţie. Tatăl a fost reţinut de poliţie şi nu mai are voie să se apropie de familie.

De unul singur, legat cu lanţul de masa din bucătărie. Aşa l-au găsit vecinii pe băieţelul de 10 ani, atunci când, alertaţi de ţipete, s-au apropiat de fereastra casei.

"S-a tras cu tot cu masă, aici, lângă geam. Între timp, vecinul de dincolo a sunat la poliţie", spun vecinii.

La scurt timp după ce poliţiştii l-au dezlegat pe copil, s-a întors şi familia băiatului. Tatăl de 36 de ani a recunoscut că el l-a pus în lanţuri, pe motiv că a refuzat să meargă la cumpărături alături de el, mama şi surioara sa cu doi ani mai mică. Individul a adăugat că cel mic are probleme psihice şi l-a legat pentru a nu-şi face rău.

"Stilul lor. Au un stil, aşa, mai prost de a gândi despre ce să facă cu copiii. Putea să-l lase la noi, aici, la cineva", spune un vecin.

Vecinii spun că băieţelul s-a plâns în trecut altor copii de felul în care este tratat acasă.

Deseori, copilul căuta să se adăpostească la vecini

"Băieţelul mi-a spus: buni, ştii că tata lui l-a legat cu lanţul? N-am crezut prima dată, am crezut că e o vorbă de copii sau ceva".

"Se ducea şi pe la vecini, intra prin case. Chiar la vecinul acesta, s-a dus la el şi s-a trezit cu el că dormea lângă pat", povesc vecinii .

Individul de 36 de ani nu mai are voie acum să se apropie de soţie şi cei doi copii. Poliţiştii au întocmit un ordin de protecţie provizoriu, după ce l-au reţinut.

"Mama, împreună cu copiii au fost preluaţi de reprezentanţii DGASPC Sibiu şi duşi într-un centru pentru victimele violenţei domestice", spune Beatrice Muntean, purtător de cuvând DGASPC Sibiu.

Tatăl este cercetat acum pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal.

