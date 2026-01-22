Fabrică de buletine la Botoşani. Sute de cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Rusia au obtinut documente românești false, cu ajutorul unor funcționari publici. Multe acte erau emise pe adrese fictive, în case părăsite sau chiar demolate. În alte situații, străinii semnau contracte false.

Descinderile poliţiştilor de frontieră au început în forţă, la prima oră, la 73 de adrese din Botoşani. Ținta: o rețea care ar fi emis ilegal sute de documente românești.

În vizorul anchetatorilor sunt 94 de suspecţi, printre ei şi funcţionari publici, urmăriţi acum penal. Cu toţii ar fi ajutat cetăţeni din Republica Moldova, Ucraina şi Rusia să obţină buletine româneşti false. Cele mai multe dintre acte acte erau eliberate pe adresele a 104 imobile din comuna Vârfu Câmpului și orașul Bucecea.

Cel puţin 16 dintre ele sunt declarate domiciliu pentru cetățeni străini, deși în realitate sunt case părăsite, clădiri abandonate sau chiar demolate. Acolo unde într-adevăr se poate locui, proprietarii habar nu aveau că altcineva a semnat în locul lor.

Articolul continuă după reclamă

"Pe acte aşa arată, dar eu habar nu am. Aici scrie pe acte şapte (n.r persoane). Chiar nu pot să îmi explic cum poate să îţi facă fără să ştii", a relatat Emil Eniceanu, proprietar.

"Eu nici nu îi cunosc, în viaţa mea nu i-am văzut. Habar nu am. Unde să ţin eu în gazdă opt persoane aici?!", a spus Amariei Dumitru, proprietar.

Reţeaua se folosea de intermediari, care recrutau cetățeni străini dispuși să plătească pentru identitate românească. Aceștia erau luați fictiv în spațiu printr-o firmă din Botoșani, fără știrea proprietarilor. Funcționarii publici introduceau ilegal datele în sistem şi astfel erau eliberate documentele false.

"În vederea obţinerii cărţilor de identitate româneşti, au fost utilizate inclusiv certificate de cetăţenie false, prezentate ca fiind eliberate de consulate ale României din străinătate", a afirmat Laurentiu-Valentin David, purtător de cuvânt al Poliţiei de Frontieră.

Percheziţii au fost şi în Suceava şi Bucureşti. Pe numele suspecţilor care ar fi făcut parte din caracatiţa fabricii de acte din Botoşani au fost deschise dosare penale pentru 8 capete de acuzare.

