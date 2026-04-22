Premieră pentru industria de apărare din România. Primul blindat construit integral în ţara noastră, după Revoluție, iese la testare, iar promisiunea producătorilor e ambițioasă. Vorbim despre de o mașină de luptă care poate ţine piept celor mai performate modele din lume.

În poligonul Moreni, blindatul intră pe un traseu cu rampe abrupte, șanțuri adânci și obstacole pe care o mașină obișnuită nu le-ar putea trece. Interiorul este îngust, pereții sunt groși, iar puterea motorului se simte din plin.

Inginerii spun că poate urca pante de până la 70% și că își poate continua drumul chiar dacă una din roți e distrusă. Sub capotă are un motor de 4,8 litri și 221 de cai putere. Motorul este produs de compania MTU, partea grupului Rolls-Royce.

La origine a fost dezvoltat de Daimler, iar apoi adaptat special pentru aplicații militare. Vlah are o greutate maximă de 11,5 tone, dar poate ajunge cu această greutate la o viteză de 110 km pe oră. Blindajul este gândit să reziste la gloanțe, explozii și inclusiv la atacuri cu drone, iar vehiculul poate transporta 5 militari.

Articolul continuă după reclamă

Acesta este însă doar începutul, blindatul este încă în faza de testare în poligon. După aceste probe urmează testările oficiale pentru omologare, inclusiv cele făcute de RAR. Vehiculul este dezvoltat de compania românească Blue Space Technology, în parteneriat cu uzina MORENI.

Este primul vehicul de teren de luptă proiectat și construit în România după 1989. Pentru fabrica de aici, miza este uriașă. După ani în care Moreniuul a trăit, mai ales din reparații și modernizări, acesta este primul blindat nou construit de la zero.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰