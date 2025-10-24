Adolescenții petrec tot mai mult timp în mediul online, e un lucru de care suntem conştienţi cu toţii. Părinţii, în acest timp, sunt cei care duc greul şi încearcă să menţină echilibru între viața digitală și cea reală. Un studiu recent realizat în România arată că, deși mulți părinți obișnuiesc să discute frecvent cu copiii lor despre rețelele sociale, o parte importantă dintre ei nu cunosc funcțiile de control parental și nu se simt suficient de pregătiți pentru a-i sprijini pe cei mici în activitățile lor din mediul digital.

Una dintre cele mai mari frici ale părinţilor şi bunicilor e legată de siguranța copiilor online.

"II controlam activitatea, îi controlam şi telefonul, avea totul programat. Acum nu mai pot. Îi limitam toate lucrurile, îi limitam, primeam tot felul de mesaje [...] şi nu ii dadeam voie" a explicat un părinte.

Nu toţi părinţii sunt de aceeaşi părere.

"O comunicare bună între copii şi părinţi ar conta mai mult decât a ţine pasul cu tehnologia" a punctat alt părinte.

Discuţiile în familie, cea mai eficientă formă de control parental

33% dintre părinţi consideră că discuțiile în familie sunt percepute ca cea mai eficientă formă de control parental.

Anca Serea: Cea mai bună metodă de prevenție este ca noi părinții să fim un exemplu pentru ei și să încercăm pe cât posibil, spun eu care sunt cu telefonul în mână la acest interviu, să folosim tehnologia cu anumită măsură și să nu exagerăm.

Reporter: Știu copiii mai multe decât voi, părinții?

Anca Serea: Cu siguranță, da. Dar cumva mă bucur că mă mai ajută și pe mine când este cazul.

"Ca mamă, tot timpul sunt în spate şi observ şi învăţ prin a fi implicată în ceea ce face copilul meu, pentru a avea cea mai bună abordare. Aşa că arăt interes şi construiesc încredere prin monitorizarea activă, chiar lângă copilul meu. Hai să fim curioşi, să stăm împreună şi să comunicăm deschis cu încredere…" a explicat psiholoaga Caroline Middelsdorf.

Câţi părinţi discută zilnic cu copiii despre reţelele sociale

Un studiu făcut de World Vision în colaborare cu o platformă de socializare arată că, deși mulți părinți de copii cu vârste între 5 și 11 ani monitorizează activitatea copiilor, procentul scade cu cât vârsta copiilor creşte.

"Studiul arată că 51% dintre părinţi discută zilnic cu copiii despre rețelele sociale, 70% nu se simt pregătiți să-i sprijine online şi 46% dintre părinți nu știu să folosească funcțiile de control parental" a relatat reporterul Observator Oana Bogdan.

"Copiii pot fi uitați pe internet, pot să acceseze anumite informații de care părinții nu știu și pe care nu ar trebui să le acceseze la vârsta lor" a explicat directorul de comunicare şi advocacy World Vision, Andreea Bujor.

Educaţia din şcoală, o altă soluţie propusă de specialişti

Educaţia din şcoală i-ar ajuta pe copii să se ferească de pericolele online, spun specialiştii.

"În primul rând trebuie să oferim părinţilor şi adolescenţilor pentru a avea un dialog sănătos despre obiceiurile digitale şi în al doilea rând să-i echipăm cu informaţii despre siguranţa măsurilor pe care le-am construit" a explicat managerul de comunicare al unei platforme media, Piotr Zaczko.

Autorii studiului propun introducerea lecțiilor despre siguranța online în școli și organizarea de cursuri practice pentru părinți, mai ales în mediul rural.

Oana Bogdan

